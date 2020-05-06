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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس بوروسيا دورتموند حزين بعد استئناف الدوري الألماني

Time منذ ساعتين
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رئيس بوروسيا دورتموند حزين بعد استئناف الدوري الألماني

وكالات (صدى):
رحب هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بقرار الحكومة الألمانية بالسماح باستناف بطولة الدوري، وذلك اعتبارا من منتصف مايو الحالي.

وعلى الرغم من ترحيبه أبدى رئيس النادي أسفه لضرورة اللعب بدون جماهير.

وقال فاتزكه في بيان : "إن اللعب أمام المدرجات الفارغة يمثل تحديا كبيرا ، خاصة بالنسبة لنادي مثل دورتموند، الذي يستمد الكثير من القوة من حماس جماهيره في الملعب".

وتابع :"ما كان من المجدي اقتصاديا السماح للأندية ببقاء الدوري الألماني معلقا حتى يتم السماح للمشاهدين بالعودة إلى الملاعب."

وأضاف: ""نحن في بوروسيا دورتموند ندرك بأن هناك مسؤولية كبيرة. مع علمنا أنه لا توجد ضمانات، فإننا سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أعلى مستوى ممكن من الأمان حتى لا تكون هناك إصابات جديدة بين اللاعبين و عائلاتهم".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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