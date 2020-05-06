العدل:«نقل الملكية الإلكتروني للأراضي يغني عن الصك الورقي»

الرياض (صدى):

شهدت الفترة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا تقديم الخدمات الإلكترونية في مؤسسات المملكة الحكومية والخاصة كافة في ظل السعي للتحول الرقمي.

وفي هذا الصدد كانت وزارة العدل تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز؛ في خطوة هامة لتطبيق التحول الرقمي.

ومازال المواطنون يستفسرون حول الصكوك الورقية؛ حيث استفسر أحد المتابعين عبر حساب التواصل العدلي التابع للوزارة قائلا: "السلام عليكم انا شريت ارض وتم نقلها اكترونياً عن طريق ناجز ابي اعرف كيفية استخراج الصك هل بعد دوام الموظفين اقدر استخرجه".

ورد التواصل العدلي قائلا:"عليكم السلام ، نسعد بتواصلك ، ويمكنك الاستغناء عن الصك الورقي بالإلكتروني اعتبارا من ٢٨ / ٧ / ١٤٤١ والذي يردك على شكل رابط في رسالة جوالك الموثق في نظام أبشر ، ويمكنك الاستعلام عنه والاطلاع على بياناته رقميا عبر موقع الوزارة".