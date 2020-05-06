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الأعداد السابقة للصحيفة

داعية سنغالي: المملكة دوما تسعى لفعل الخير ولاتريد منا جزاء ولا شكورا (فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1584
داعية سنغالي: المملكة دوما تسعى لفعل الخير ولاتريد منا جزاء ولا شكورا (فيديو)

الرياض (صدى):
قدم داعية سنغالي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، حفظه الله، بعد تقديم مساعدات لهم.

وقال الداعية في مقطع فيديو نشرته وزارة الشؤون الإسلامية عبر " تويتر " : الناس هنا يعملون اليوم ليجدوا قوت الغد وكورونا تسببت في إيقاف الأعمال، فجاءت مساعدات السعودية بوقتها وهي لا تريد منا جزاءً ولا شكوراً.

وأضاف : فيستحقون منا الدعاء وهي الدولة التي دوماً تسعى لفعل الخير للعالم أجمع ، فاللهم أحفظ المملكة وأبعد الوباء عنها والأسقام.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم قدم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية السنغال لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، والسكرتيرة العامة لشؤون التطوير والتخطيط للعمل الاجتماعي كولي راشيل، في العاصمة دكار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب

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