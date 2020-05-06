عودة منافسات الدوري الألماني منتصف مايو الجاري بدون جمهور

وكالات (صدى):

منحت السلطات السياسية الألمانية اليوم الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم في النصف الثاني من مايو الحالي من دون جمهور، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى هذا الإعلان في أعقاب اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، وسيجعل - لدى دخوله حيز التنفيذ - من ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات اللعبة المعلقة منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

وسيترك تحديد الموعد الدقيق لرابطة الدوري، وسط تقديرات متفاوتة لعودته في نهاية الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

ورحبت الرابطة المشرفة على الدرجتين الأولى والثانية (18 فريقاً في كل منهما) بالخطوة، موضحة أنها ستحدد التفاصيل في اجتماع تعقده الخميس عبر تقنية الفيديو.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت: "قرار اليوم هو نبأ جيد للبوندسليغا"، واضعاً الأندية وأفرادها أمام "المسؤولية الكبيرة" الملقاة على عاتقهم "للالتزام بالقواعد التنظيمية بطريقة منضبطة".

وعاودت الأندية الـ18 في الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وكان بايرن ميونيخ بطل المواسم السبعة الماضية، يتصدر ترتيب البوندسليغا عند توقف المنافسات قبل المرحلة السادسة والعشرين (من أصل 34)، متقدما بفارق أربع نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.

وباتت ألمانيا أول دولة من بين البطولات الخمس الكبرى في أوروبا تحدد موعدا لمعاودة نشاطها.

وضمن البطولات الكبرى، كانت فرنسا أول دولة تعلن إسدال الستار على بطولتها المحلية وتتويج باريس سان جرمان بطلا لموسم 2019-2020م، في حين تأمل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في استئناف النشاط لكن ليس قبل يونيو.