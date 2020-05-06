عمر المهنا: زوجتي تلقت تهديدات قبل إدارتي لإحدى مباريات الهلال (فيديو)

نواف السالم (صدى):

أعلن الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، عمر المهنا، عن تلقيه زوجته تهديدات عبر الجوّال، قبل إدارته إحدى مباريات نادي الهلال.

وأكد "المهنا" في تصريحات إذاعية، أن أحد الأشخاص من حائل اتصل على زوجتي وكان يهددها، وذلك قبل إدارة مباراة الهلال والطائي.

وأضاف: " لذلك أتكلم عن نفسي شخصيا يجب على الحكام الابتعاد عن الإعلام لأنك ستتأثر. لكن أثناء المباراة ستنسى كل شيء ” ، متابعًا: " حكّمت الكثير من مواجهات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وحقيقة هي من أفضل المباريات داخل الملعب، فهم يتفرغون للكرة بشكل كبير" .

وأردف : “ يجب على الحكام التفرغ لكرة القدم، فالرياضة في عصر الهواية أفضل للحكم واللاعب من الفترة الحالية، التي يتم التركيز فيها على المادة بشكل كبير " .

وتابع: " كنت حارسا في نادي النهضة قبل التحكيم وبعدت عن تحكيم مباراة النهضة بعدما أصبحت حكما حتى لا تكون هناك أي شبهة ” .

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