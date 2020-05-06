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الأعداد السابقة للصحيفة

عمر المهنا: زوجتي تلقت تهديدات قبل إدارتي لإحدى مباريات الهلال (فيديو)

Time منذ يوم
Views 2888
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عمر المهنا: زوجتي تلقت تهديدات قبل إدارتي لإحدى مباريات الهلال (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أعلن الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، عمر المهنا، عن تلقيه زوجته تهديدات عبر الجوّال، قبل إدارته إحدى مباريات نادي الهلال.

وأكد "المهنا" في تصريحات إذاعية، أن أحد الأشخاص من حائل اتصل على زوجتي وكان يهددها، وذلك قبل إدارة مباراة الهلال والطائي.

وأضاف: " لذلك أتكلم عن نفسي شخصيا يجب على الحكام الابتعاد عن الإعلام لأنك ستتأثر. لكن أثناء المباراة ستنسى كل شيء ” ، متابعًا: " حكّمت الكثير من مواجهات ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وحقيقة هي من أفضل المباريات داخل الملعب، فهم يتفرغون للكرة بشكل كبير" .

وأردف : “ يجب على الحكام التفرغ لكرة القدم، فالرياضة في عصر الهواية أفضل للحكم واللاعب من الفترة الحالية، التي يتم التركيز فيها على المادة بشكل كبير " .

وتابع: " كنت حارسا في نادي النهضة قبل التحكيم وبعدت عن تحكيم مباراة النهضة بعدما أصبحت حكما حتى لا تكون هناك أي شبهة ” .

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أحدث التعليقات

abdul
واحنا لمّا نهجم علي كبسة دجاج عند مدفع الإفطار نصبح الصائم الماكر؟
ابو منصف
النمر العربي متواجد بجبال السراه من حدود الأردن الى اليمن وعمان و٩٠٪من نشاطه ليلي لذلك نادر ان يشاهد
البرفسور احمد
ابك هل باقي به احد يوندر يدروس بلندن...؟ لندن هي خنشليلة أوربا... اللهم ارحمنا واموات المسلمين...
abdul
وبالمقابل ماذا تركت للصائمين ان يتسحّروا به ؟
نورة عواجي
السلام عليكم انا لدي شهادة بكالوريوس واريد وظيغة

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