أطعمة يجب تناولها في رمضان لعدم إصابتك بـ "التخمة"

أميرة خالد (صدى):

يُعاني البعض من التعسر في الجهاز الهضمي نتيجة تنوع الأطباق الرمضانية وزيادة كميات الطعا في الإفطار والسحور.

وتناول كميات كبيرة من الطعام يؤدي بالطبع إلى حدوث تخمة وعسر الهضم؛ لوجود الدهنيات والسكريات والنشويات في نفس وقت قصير.

ويجب على الصائم ألا يتناول الطعام بشكل سريع في الإفطار ومضغه بشكل جيد، وتناول الطعام تدريجياً وببطء، والاعتدال في الكميات المستهلكة دون الوصول إلى حد التخمة.

كما يُمكن تناول الفواكه سهلة الهضم مثل البطيخ الذي يحتوي على ما يقارب 92 % من الماء، وفيتامينات A وB6 وC، والمغذيات، ومضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية والبوتاسيوم، وكذلك البرتقال والعنب.

وأيضًا بإمكان الصائم التقليل أو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتوقف عن التدخين، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام.