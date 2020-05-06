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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل

Time منذ 12 دقيقة
Views 1198
صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على تغير اسم "نادي الفروسية" ليصبح "نادي سباقات الخيل".

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للنادي على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل - أيده الله -، لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها، مشيداً بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الذي يحرص بأن تصل هذه الرياضة إلى المستوى اللائق.

وأضاف سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل لتصل إلى أفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
حط الطعميه بالنمليه ونم وببطنك بطيخه... وجود ملايين يشاهدون جنان هذا القعره المجنون دليل على تخلف العرب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهنيكم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ((صورة،عن كلمة داعيةأومبلغ أو ناصح )). الله يقويكم وينصركم على من عاداكم،ياحماة الدين والملة..

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