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خبير نفطي: أسعار النفط ستصعد منتصف العام المقبل

Time منذ 44 دقيقة
Views 1535
خبير نفطي: أسعار النفط ستصعد منتصف العام المقبل

وكالات (صدى):
تحدَّث الخبير النفطي، أنس الحجي، عن توقعاته باستعادة أسعار النفط مستويات تتراوح بين 60 و70 دولارًا بدءاً من منتصف العام المقبل.

ودعّم توقعه بآفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتخفيضات الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن العالم سيخسر 4.5 مليون برميل يوميا في العام المقبل، جراء تراجع الاستثمارات في النفط الصخري.

وأضاف خلال قابلة له مع "العربية"، أنه يتوقع بأن تدفع التطورات المستقبلية أن تكون حصة المملكة أكبر بعد ارتفاع الطلب وتراجع العرض لتصل حصة المملكة إلى 11 مليون برميل يومياً.

وأوضح أن الوضع الحالي تسبب في إغلاق كبير لآبار النفط في الولايات المتحدة وتخفيض جزئي لإنتاج بعض الحقول، متوقعًا هبوط كبير في إنتاج النفط الصخري الأميركي والكندي وسيخسر النفط الصخري حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، وترتفع هذه القيمة إلى خسارة العالم 4.5 مليون برميل يوميا من عرض النفط بسبب التخفيضات الأخرى.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهنيكم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ((صورة،عن كلمة داعيةأومبلغ أو ناصح )). الله يقويكم وينصركم على من عاداكم،ياحماة الدين والملة..
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ((صورة،عن كلمة داعيةأومبلغ أو ناصح )). الله يقويكم وينصركم على من عاداكم،ياحماة الدين والملة..

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