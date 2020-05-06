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قانوني يشرح الإجراءات المُتبعة عند الفصل تحت ذريعة "مادة القوة القاهرة " (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1713
قانوني يشرح الإجراءات المُتبعة عند الفصل تحت ذريعة "مادة القوة القاهرة " (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف المحامي محمد الغامدي، الإجراءات التي يجب اتباعها حال تعرَّض الموظف للفصل تحت ذريعة المادة 41 ( مادة القوة القاهرة " .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلنا مسؤول " ، أن الموظف المفصول من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.

وأشار إلى أن أي موظف مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، يجب عليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه، وهما أن يحرص على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم، وعدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.

كشف المحامي محمد الغامدي، الإجراءات التي يجب اتباعها حال تعرَّض الموظف للفصل تحت ذريعة المادة 41 ( مادة القوة القاهرة " .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلنا مسؤول " ، أن الموظف المفصول من عمله يستطيع رفع دعوى أمام المحاكم العمالية لطلب التعويض عن الفصل غير المشروع، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار العامل على تقديم استقالته دون موافقته.

وأشار إلى أن أي موظف مرتبط بعلاقة عمالة مع صاحب العمال، يجب عليه الالتزام بأمرين من أجل ضمان الحفاظ على حقوقه، وهما أن يحرص على قراءة النظام وفهمه والاستعانة بأصحاب الخبرة واستشارتهم، وعدم الانجراف مع صاحب العمل بتوقيع أوراق غير رسمية أو غير نظامية، كإجباره مثلاً على توقيع أوراق أنه موافق على منحه إجازة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهنيكم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عسى خير إن شاء الله
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ((صورة،عن كلمة داعيةأومبلغ أو ناصح )). الله يقويكم وينصركم على من عاداكم،ياحماة الدين والملة..
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ((صورة،عن كلمة داعيةأومبلغ أو ناصح )). الله يقويكم وينصركم على من عاداكم،ياحماة الدين والملة..

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