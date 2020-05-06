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«الصحة» : تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 58 دقيقة
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«الصحة» : تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة 20% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 80% حالات سجلت فيما بين الذكور، لافتًا إلى أن من بينها 6% حالات سجلت في أطفال، و 91% حالات سجلت في البالغين، فيما 3% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن 27% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 73% من الحالات؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 31938 حالة، بينها 24946 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي، أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 137 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة؛ فيما تم تسجيل 1352 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 6783 حالة، فضلًا عن تسجيل 9 وفيات ليبلغ عدد الوفيات 209 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، قال متحدث وزارة الصحة، أن: " الفحص الموسع يدخل مرحلة مهمة جداً، سنصل إلى المجتمع عبر تطبيق موعد، الذي اقترب عدد زواره من مليون شخص قام بعمل التقييم الذاتي، وأذكّر أن الفحص المخبري اختياري وليس إجباري، وآمن وسهل جدًا"؛ مضيفًا: " اطمئنوا، فالعمل مستمر على متابعة الفيروس، فنحن نطارده لاكتشافه " .

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أحدث التعليقات

الملل
الله واكبر بداء كل واحد يصرف للثاني
العدناني
طاب الأصل وعز القرم والأرومة
السعودي
وفقك الله. ومميزة وعدم الاللتفات لبعض الأقوال المثبطه
السعودي
وفقك الله. ومميزة وعدم الاللتفات لبعض الأقوال المثبطه
ابو عمار
يا ساتر من جريمه لجريمه اكبر

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