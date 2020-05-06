وظيفة شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال تطوير السياسات، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مدير تطوير السياسات).

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (اقتصاد الصحة، سياسات الصحة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 9 سنوات، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في منصب إداري، ضرورة وجود شهادة (Policy Development and Implementation).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ فيما يفضّل شهادة في التأمين؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2020/05/06م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]