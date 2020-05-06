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الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في مجلس الضمان الصحي

Time منذ ساعة
Views 1632
وظيفة شاغرة في مجلس الضمان الصحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني (هيئة حكومية) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال تطوير السياسات، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، بمسمى (مدير تطوير السياسات).

وأوضح المجلس، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (اقتصاد الصحة، سياسات الصحة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 9 سنوات، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في منصب إداري، ضرورة وجود شهادة (Policy Development and Implementation).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ فيما يفضّل شهادة في التأمين؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2020/05/06م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

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أحدث التعليقات

الملل
الله واكبر بداء كل واحد يصرف للثاني
العدناني
طاب الأصل وعز القرم والأرومة
السعودي
وفقك الله. ومميزة وعدم الاللتفات لبعض الأقوال المثبطه
السعودي
وفقك الله. ومميزة وعدم الاللتفات لبعض الأقوال المثبطه
ابو عمار
يا ساتر من جريمه لجريمه اكبر

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