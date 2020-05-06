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تصعيد ناسيونال ماديرا وفارينسي في دوري المحترفين البرتغالي قبل 11 جولة من النهاية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1336
تصعيد ناسيونال ماديرا وفارينسي في دوري المحترفين البرتغالي قبل 11 جولة من النهاية

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة دوري المحترفين البرتغالي لكرة القدم صعود ناسيونال وفارينسي، وذلك بعد قرارها بإلغاء موسم الدرجة الثانية قبل 11 جولة من النهاية، مردفة بأنها ستستأنف الدوري الممتاز في 30 مايو الجاري.

واوضحت الرابطة في بيان لها بأنها اضطرت إلى إعلان التوقف النهائي للدرجة الثانية بعد قرار حكومي بالسماح للدوري الممتاز وكأس البرتغال فقط باستئناف اللعب بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقالت الرابطة، إن ترتيب دوري الدرجة الثانية عند التوقف سيكون الترتيب النهائي للمسابقة؛ ما يعني صعود ناسيونال وفارينسي إلى دوري الأضواء، متاعبة بانها اتخذت هذا القرار في إطار ندتوصيات الإتحاد البرتغالي لكرة القدم والإتحاد الأوروبي للعبة.

ويعود ناسيونال إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد، بينما ظهر فارينسي لآخر مرة في دوري الأضواء موسم 2001-2002. وفي فترة ما هبط فارينسي إلى دوري الهواة بسبب سلسلة من المشكلات المالية.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
كجمغلو
كلاب انجاس
كجمغلو
هذا جزاء المرتزقه عباد الدينار

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