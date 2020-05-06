تصعيد ناسيونال ماديرا وفارينسي في دوري المحترفين البرتغالي قبل 11 جولة من النهاية

وكالات (صدى):

أعلنت رابطة دوري المحترفين البرتغالي لكرة القدم صعود ناسيونال وفارينسي، وذلك بعد قرارها بإلغاء موسم الدرجة الثانية قبل 11 جولة من النهاية، مردفة بأنها ستستأنف الدوري الممتاز في 30 مايو الجاري.

واوضحت الرابطة في بيان لها بأنها اضطرت إلى إعلان التوقف النهائي للدرجة الثانية بعد قرار حكومي بالسماح للدوري الممتاز وكأس البرتغال فقط باستئناف اللعب بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقالت الرابطة، إن ترتيب دوري الدرجة الثانية عند التوقف سيكون الترتيب النهائي للمسابقة؛ ما يعني صعود ناسيونال وفارينسي إلى دوري الأضواء، متاعبة بانها اتخذت هذا القرار في إطار ندتوصيات الإتحاد البرتغالي لكرة القدم والإتحاد الأوروبي للعبة.

ويعود ناسيونال إلى الدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد، بينما ظهر فارينسي لآخر مرة في دوري الأضواء موسم 2001-2002. وفي فترة ما هبط فارينسي إلى دوري الهواة بسبب سلسلة من المشكلات المالية.