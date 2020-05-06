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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. نواف العابد برفقة حسن البلام: سأسجل هدف تتويج الهلال بالدوري

Time منذ 37 دقيقة
Views 1562
شاهد.. نواف العابد برفقة حسن البلام: سأسجل هدف تتويج الهلال بالدوري

ماجد محمد (صدى):
ظهر نواف العابد، نجم نادي الهلال، بصحبة الممثل الكويتي حسن البلام، اليوم الأربعاء، حيث وعده لاعب الزعيم بالتسجيل في مباراة تتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم حال استكماله.

وأكد الفنان حسن البلام، أنه في غاية السعادة بمعرفة العابد بشكل كبير، خلال الحجر المنزلي؛ ليرد عليه نجم الهلال: " أنا أكثر، وكنت أشاهدك بمسرحياتك، وتمنيت التعرف عليك والحضور لمشاهدتك هنا، لكن ما قدرت أحضر " .

وقال " العابد " أنه سيسعى لحضور إحدى مسرحيات البلام، حتى بالكويت، وسينتظر الحصول على إجازة ليفعل ذلك على الفور؛ فيما لفت البلام إلى أنه سيحضر مباراة تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، في حال استكماله؛ ليعده لاعب الزعيم بأنه سيسجل في المباراة الختامية، وسيذهب إلى المكان الذي يجلس به بالملعب للاحتفال معه.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
كجمغلو
كلاب انجاس
كجمغلو
هذا جزاء المرتزقه عباد الدينار

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