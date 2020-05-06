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الأعداد السابقة للصحيفة

موقف عصيب لمواطن أبلغه الطبيب بالخطأ إصابته بالإيدز قبل الزواج !

Time منذ 41 دقيقة
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موقف عصيب لمواطن أبلغه الطبيب بالخطأ إصابته بالإيدز قبل الزواج !

مكة المكرمة (صدى):
في واقعة غريبة ، أكد مواطن مقبل على الزواج تعرضه لموقف عصيب إثر إبلاغه بإصابته بمرض الإيدز وفيروس الكبد الوبائي على غير الحقيقة بعد خضوعه لفحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات القنفذة ، الأمر الذي تسبب في إنهياره نفسياً وتعطيل زواجه بعد استدعاء خطيبته ووالدها وإفادتهما بأنه غير صالح للزواج !

وناشد الشاب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة الطبيب الذي تسبب في تضرره بهذا الشكل قبل أن يعتذر له ويخبره بأن نتيجة الفحص خاطئة .

من جانبها أكدت "صحة القنفذة " أن الشاب حضر بالفعل لعمل الفحص وكانت النتيجة الأوليه أشتباه في عدوى فيروسية ، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة تأكيدية حسب القواعد المتبعة وجاءت النتيجة سلبية أي عدم صحة الإشتباه .

أما الطبيب فأنكر إبلاغ الشاب بالإصابة بالإيدز والفيروس الكبدي الوبائي ، وأشار إلى أنه أبلغه بإصابته بالأنيميا المنجلية وأنه تم تسليمه نتيجة الفحص في موعدها .

وقال الطبيب أنه طالب عروسه بالعلاج من نقص الحديد لمدة تتراوح بين اسبوعين إلى 8 أسابيع خشية حدوث مشاكل عند الإنجاب نتيجة إصابة الشاب هو الآخر بالأنيميا المنجلية ، مشيراً إلى أنه سيتم تسليمهما شهادة التوافق بعد انتهاء مدة العلاج .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
كجمغلو
كلاب انجاس
كجمغلو
هذا جزاء المرتزقه عباد الدينار

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