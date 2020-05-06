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فلكية جدة ترصد أمطار البلازما على سطح الشمس

Time منذ ساعة
Views 1804
فلكية جدة ترصد أمطار البلازما على سطح الشمس

جدة (صدى):
أعلنت الجمعية الفلكية في جدة تصويرها مقطع فيديو لتجمعات من الغاز على سطح الشمس، تسقط نحو الأسفل، بسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة، إنه سجل، أمس الأول، وجود شواظ شمسي هائل فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس – وتتسرب منه البلازما. موضحا أن الشواظ الشمسي غيوم من الهيدروجين بحجم كوكب، تتسرب أحيانا وتنتج نوعًا من المطر الساخن المتوهج.

وأضاف أنه، وبشكل غير مفهوم ، تهبط بعض “قطرات مطر البلازما ” بشكل أسرع مما تسمح به القوى المغناطيسية المحيطة، ولذلك يمكن اعتبارها عاصفة مطيرة تكسر حدود السرعة.

وتابع أنه في الوقت الحالي ظهر عدد من الشواظ الكبيرة حول محيط قرص الشمس، ويمكن رؤيتها (بشكل آمن) من خلال تلسكوبات شمسية متخصصة، فقد حان الوقت الآن للنظر إلى الشمس.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههههه😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷ه
كجمغلو
كلاب انجاس
كجمغلو
هذا جزاء المرتزقه عباد الدينار

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