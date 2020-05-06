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6 بنود تحكم الإستراتيجية الجديدة لتطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن

Time منذ ساعة
Views 1604
6 بنود تحكم الإستراتيجية الجديدة لتطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن استراتيجية تطوير الإعلانات الارجية داخل المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء .

وتنص الإستراتيجية على السماح لنماذج استثمارية متعددة وتمنوعة للشراكة مع القطاع الخاص ، وإتمام إجراءت الفرص الإستثمارية في مجال الإعلانات من خلال بوابة الإستثمار البلدي " فرص " .

كما تنص على تمكين التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية بما يخدم المشهد الحضاري ، وزيادة الحد الأقصى لمدد العقود الإستثمارية للإعلانات الخارجية حتى 10 سنوات بما يمكن من ضخ المزيد من الإستثمارات .

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الجديدة تعدف إلى زيادة ضخ الإستثمارات في الإعلانات الخارجية داخل المدن ، وتحسين المشهد الحضاري بالتحول الرقمي وزيادة الناتج القومي .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيك العافية معالي الوزير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هههههههه ههههههههه😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيرت جبهته🤔
ابو عمار
طبعا لا يمكن تنقل قناة الحقيره اي خبر عن ما يحدث في قطر

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