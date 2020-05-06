استقالة بروفيسور خدع شعب بأكمله وقابل عشيقته

لندن (صدى):

قدم البروفيسور، نيل فيرغسون، 51 عاما، الذي نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإغلاق الكامل للبلاد، استقالته من منصبه الاستشاري الحكومي، بعدما خرق قواعد التباعد الاجتماعي لمقابلة عشيقته.

وحرص فيرغسون الذي خدع الإنجليز، على إلقاء محاضرات للجمهور حول ضرورة التباعد الاجتماعي، فيما سمح لعشيقته المتزوجة بالسفر مرتين على الأقل إلى لندن لرؤيته؛ حيث تزامنت زيارتها الأولى، في 30 مارس، مع تحذير عام من البروفيسور بأن إجراءات الإغلاق يجب أن تبقى حتى يونيو.

وفي 8 أبريل، على الرغم من إخبارها بعض أصدقائها بأنها تشك في أن زوجها، وهو أكاديمي في الثلاثينيات من عمره، يعاني من أعراض فيروس كورونا؛ فيما كان فيرغسون قد صرح: " يؤسفني بشدة أي تقويض للرسائل الواضحة حول استمرار الحاجة إلى التباعد الاجتماعي للسيطرة على هذا الوباء المدمر " .