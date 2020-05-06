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استقالة بروفيسور خدع شعب بأكمله وقابل عشيقته

Time منذ 7 دقائق
Views 233
استقالة بروفيسور خدع شعب بأكمله وقابل عشيقته

لندن (صدى):
قدم البروفيسور، نيل فيرغسون، 51 عاما، الذي نصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإغلاق الكامل للبلاد، استقالته من منصبه الاستشاري الحكومي، بعدما خرق قواعد التباعد الاجتماعي لمقابلة عشيقته.

وحرص فيرغسون الذي خدع الإنجليز، على إلقاء محاضرات للجمهور حول ضرورة التباعد الاجتماعي، فيما سمح لعشيقته المتزوجة بالسفر مرتين على الأقل إلى لندن لرؤيته؛ حيث تزامنت زيارتها الأولى، في 30 مارس، مع تحذير عام من البروفيسور بأن إجراءات الإغلاق يجب أن تبقى حتى يونيو.

وفي 8 أبريل، على الرغم من إخبارها بعض أصدقائها بأنها تشك في أن زوجها، وهو أكاديمي في الثلاثينيات من عمره، يعاني من أعراض فيروس كورونا؛ فيما كان فيرغسون قد صرح: " يؤسفني بشدة أي تقويض للرسائل الواضحة حول استمرار الحاجة إلى التباعد الاجتماعي للسيطرة على هذا الوباء المدمر " .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم اني صايم بس شكلك ممسك على خمر او بلوى مضيعة طاستك
ع. س. ع
والكلاب اللي مالية الحارات وش وضعها
ابو عمار
طيب يكون خير ان شاء الله
ع. س. ع
ما علينا الهلال من يصنع المدربين الهلال حقق جميع البطولات الهلال تزعم القارة الهلال وصل للعالمية من الملعب الهلال عدد بطولاتة أكبر من عمرة الهلال لا يلتفت إلى انتقاص أو اشاعات أو اتهامات وهذا ما جعلة في القمة دائماً وأبداً الهلال شكراً.
ابو عمار
اتصور لو حصل انقلاب كان ممكن ينجح لان معظم المسؤلين الكبار في الحكومه والجيش والامن تبع حمد بن جاسم لكن بما ان الامور كما هي فلم يحدث انقلاب مجرد كلام ومقاطع مجمعه مع بعض

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