«فورين بوليسي»: المملكة هي الفائز في أزمة النفط

واشنطن (صدى):

أكدت مجلة "فورين بوليسي " الأمريكية على أن المملكة ستخرج من أزمة إنهيار أسعار النفط على مستوى العالم بتعزيز موقفها الجغرافي السياسي "الجيوسياسي" وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط ووضع الأساس لحصة أكبر في السوق وستكون هي الفائز الأكبر.

واوضح كاتب المقال "جيسون بوردوف، الأسباب التي تجعل المملكة من أكبر الفائزين، بان موارد المملكة أثبتت أنها يمكن أن تتغلب على عاصفة كهذة عكس معظم منتجي النفط الآخرين.

وتابع بوردوف بأن المملكة ليست لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضا القدرة الواضحة على الإقتراض، منوها بقدرة السعودية على اقتراض ما يصل إلى 58 مليار دولار، مردفا بان نسبة الديون السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضا نسبيا 24% وذلك مقارنة بمعظم الإقتصادات الأخرى مع وجود 474مليار دولار احتياطيات نقدية، لتظل المملكة بشكل مريح فوق مستوى 300 مليار دولار الذي يعدّه كثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها.