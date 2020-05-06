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الأعداد السابقة للصحيفة

مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

Time منذ 29 دقيقة
Views 1318
مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه في إنعدام الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة والمجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة وأهاب بالجميع الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم اني صايم بس شكلك ممسك على خمر او بلوى مضيعة طاستك
ع. س. ع
والكلاب اللي مالية الحارات وش وضعها
ابو عمار
طيب يكون خير ان شاء الله
ع. س. ع
ما علينا الهلال من يصنع المدربين الهلال حقق جميع البطولات الهلال تزعم القارة الهلال وصل للعالمية من الملعب الهلال عدد بطولاتة أكبر من عمرة الهلال لا يلتفت إلى انتقاص أو اشاعات أو اتهامات وهذا ما جعلة في القمة دائماً وأبداً الهلال شكراً.
ابو عمار
اتصور لو حصل انقلاب كان ممكن ينجح لان معظم المسؤلين الكبار في الحكومه والجيش والامن تبع حمد بن جاسم لكن بما ان الامور كما هي فلم يحدث انقلاب مجرد كلام ومقاطع مجمعه مع بعض

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