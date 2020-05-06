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شركة بنده للتجزئة توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1566
شركة بنده للتجزئة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وحوطة بني تميم.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- هايبر بنده الرمال (عدد وظيفتين/ الرياض)، موظف خدمة خضار- بنده حي الوزارات (الرياض).

وأضافت: موظف خدمة أجبان- هايبر بنده المعذر (الرياض)، بائع إلكترونيات- هايبر بنده المعذر (الرياض)، موظف خدمة خضار- هايبر بنده التخصصي (الرياض)، رجل أمن- بنده الملز (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- هايبر بنده العروبة (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- بنده الملز (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصفف أرفف- هايبر بنده مجمع الثغر (الرياض)، ومصفف أرفف- هايبر بنده (حوطة بني تميم)؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي منن هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم اني صايم بس شكلك ممسك على خمر او بلوى مضيعة طاستك
ع. س. ع
والكلاب اللي مالية الحارات وش وضعها
ابو عمار
طيب يكون خير ان شاء الله
ع. س. ع
ما علينا الهلال من يصنع المدربين الهلال حقق جميع البطولات الهلال تزعم القارة الهلال وصل للعالمية من الملعب الهلال عدد بطولاتة أكبر من عمرة الهلال لا يلتفت إلى انتقاص أو اشاعات أو اتهامات وهذا ما جعلة في القمة دائماً وأبداً الهلال شكراً.
ابو عمار
اتصور لو حصل انقلاب كان ممكن ينجح لان معظم المسؤلين الكبار في الحكومه والجيش والامن تبع حمد بن جاسم لكن بما ان الامور كما هي فلم يحدث انقلاب مجرد كلام ومقاطع مجمعه مع بعض

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