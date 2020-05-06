شركة بنده للتجزئة توفر وظائف شاغرة

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- هايبر بنده الرمال (عدد وظيفتين/ الرياض)، موظف خدمة خضار- بنده حي الوزارات (الرياض).
وأضافت: موظف خدمة أجبان- هايبر بنده المعذر (الرياض)، بائع إلكترونيات- هايبر بنده المعذر (الرياض)، موظف خدمة خضار- هايبر بنده التخصصي (الرياض)، رجل أمن- بنده الملز (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- هايبر بنده العروبة (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- بنده الملز (الرياض).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصفف أرفف- هايبر بنده مجمع الثغر (الرياض)، ومصفف أرفف- هايبر بنده (حوطة بني تميم)؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي منن هنــــــــا .