شركة بنده للتجزئة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وحوطة بني تميم.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- بنده حي النسيم (الرياض)، رجل أمن- هايبر بنده الرمال (عدد وظيفتين/ الرياض)، موظف خدمة خضار- بنده حي الوزارات (الرياض).

وأضافت: موظف خدمة أجبان- هايبر بنده المعذر (الرياض)، بائع إلكترونيات- هايبر بنده المعذر (الرياض)، موظف خدمة خضار- هايبر بنده التخصصي (الرياض)، رجل أمن- بنده الملز (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- هايبر بنده العروبة (عدد 3 وظائف/ الرياض)، كاشير- بنده الملز (الرياض).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصفف أرفف- هايبر بنده مجمع الثغر (الرياض)، ومصفف أرفف- هايبر بنده (حوطة بني تميم)؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي منن هنــــــــا .