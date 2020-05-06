شاهد.. حسين عبد الغني يكشف حقيقة دفعه أموالًا للأندية التي لعب بها

ماجد محمد (صدى):

كشف اللاعب حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، حقيقة اتهامه المستمر بدفع الأموال للأندية التي يدافع عن ألوانها، مؤكدًا على عدم صحة هذا الكلام.

وأوضح حسين عبد الغني، خلال مشاركته في "عن بعد" على قناة روتانا خليجية: " انتقالي لصفوف نيوشاتل السويسري كان طبيعيا، ولم تتدخل أي شخصية مهمة في هذا الأمر، وكانت رغبتي أن أجرب الاحتراف الخارجي، وفي عام 1999 وصلني عرض من بوخاريست الروماني و2003 من ليل الفرنسي " .

وأضاف لاعب الأهلي: " وأي نادٍ أنتقل له يتم اتهامي بأنني دفعت له أموالا وهذا الكلام غير صحيح، هذا الاتهام باطل، وجميع الأندية التي لعب لها، تعاقدت معي، بسبب مستواي الفني، ليس لشيء آخر " .

وقال اللاعب: " تجديد عقدي كان من الإدارة السابقة، وأنا ألعب للنادي الأهلي وعقدي معه، ولم أحدد توجهي بعد الاعتزال، وبنهاية الموسم سوف أرى، فمن الممكن أن يكون هذا الموسم الأخير لي مع الفريق "؛ متابعًا: " أنا من أشدّ المعجبين بشخصية محمد نور القيادية داخل الملعب منذ تواجده بالاتحاد، وشجاعته في تحمل المسؤولية، وهذه حقيقة يعرفها من لعب معه، وليست مجاملة، وأرى أنه ظُلم في مقارنات كثيرة ".

واستطرد: " أحب اللعب تحت الضغط وأستمتع بهذا الشيء، وهذا السبب الذي يجعل الجميع يشاهدني وأنا متحمس وعصبي، ونصيحتي لأي لاعب أن يكون على طبيعته ولا يغير طريقة لعبه ليجامل أي أحد، واللاعب السعودي ينقصه الانضباط التكتيكي داخل الملعب " .