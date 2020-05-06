نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. حسين عبد الغني يكشف حقيقة دفعه أموالًا للأندية التي لعب بها

Time منذ ساعة
Views 2153
شاهد.. حسين عبد الغني يكشف حقيقة دفعه أموالًا للأندية التي لعب بها

ماجد محمد (صدى):
كشف اللاعب حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، حقيقة اتهامه المستمر بدفع الأموال للأندية التي يدافع عن ألوانها، مؤكدًا على عدم صحة هذا الكلام.

وأوضح حسين عبد الغني، خلال مشاركته في "عن بعد" على قناة روتانا خليجية: " انتقالي لصفوف نيوشاتل السويسري كان طبيعيا، ولم تتدخل أي شخصية مهمة في هذا الأمر، وكانت رغبتي أن أجرب الاحتراف الخارجي، وفي عام 1999 وصلني عرض من بوخاريست الروماني و2003 من ليل الفرنسي " .

وأضاف لاعب الأهلي: " وأي نادٍ أنتقل له يتم اتهامي بأنني دفعت له أموالا وهذا الكلام غير صحيح، هذا الاتهام باطل، وجميع الأندية التي لعب لها، تعاقدت معي، بسبب مستواي الفني، ليس لشيء آخر " .

وقال اللاعب: " تجديد عقدي كان من الإدارة السابقة، وأنا ألعب للنادي الأهلي وعقدي معه، ولم أحدد توجهي بعد الاعتزال، وبنهاية الموسم سوف أرى، فمن الممكن أن يكون هذا الموسم الأخير لي مع الفريق "؛ متابعًا: " أنا من أشدّ المعجبين بشخصية محمد نور القيادية داخل الملعب منذ تواجده بالاتحاد، وشجاعته في تحمل المسؤولية، وهذه حقيقة يعرفها من لعب معه، وليست مجاملة، وأرى أنه ظُلم في مقارنات كثيرة ".

واستطرد: " أحب اللعب تحت الضغط وأستمتع بهذا الشيء، وهذا السبب الذي يجعل الجميع يشاهدني وأنا متحمس وعصبي، ونصيحتي لأي لاعب أن يكون على طبيعته ولا يغير طريقة لعبه ليجامل أي أحد، واللاعب السعودي ينقصه الانضباط التكتيكي داخل الملعب " .

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم اني صايم بس شكلك ممسك على خمر او بلوى مضيعة طاستك
ع. س. ع
والكلاب اللي مالية الحارات وش وضعها
ابو عمار
طيب يكون خير ان شاء الله
ع. س. ع
ما علينا الهلال من يصنع المدربين الهلال حقق جميع البطولات الهلال تزعم القارة الهلال وصل للعالمية من الملعب الهلال عدد بطولاتة أكبر من عمرة الهلال لا يلتفت إلى انتقاص أو اشاعات أو اتهامات وهذا ما جعلة في القمة دائماً وأبداً الهلال شكراً.
ابو عمار
اتصور لو حصل انقلاب كان ممكن ينجح لان معظم المسؤلين الكبار في الحكومه والجيش والامن تبع حمد بن جاسم لكن بما ان الامور كما هي فلم يحدث انقلاب مجرد كلام ومقاطع مجمعه مع بعض

أخر الأخبار

«فورين بوليسي»: المملكة هي الفائز في أزمة النفط
«فورين بوليسي»: المملكة هي الفائز في أزمة النفط
Time منذ دقيقتين Views 1074
استقالة بروفيسور خدع شعب بأكمله وقابل عشيقته
استقالة بروفيسور خدع شعب بأكمله وقابل عشيقته
Time منذ 6 دقائق Views 204
أم تخنق رضيعها وتدعي وفاته بحيلة خبيثة
أم تخنق رضيعها وتدعي وفاته بحيلة خبيثة
Time منذ 10 دقائق Views 234
يد ثالثة لكيم كاردشيان تثير الجدل بين متابعيها
يد ثالثة لكيم كاردشيان تثير الجدل بين متابعيها
Time منذ 22 دقيقة Views 514
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
انخفاض أسعار الذهب في التعاملات الفورية
Time منذ 26 دقيقة Views 1362
مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
Time منذ 28 دقيقة Views 1311
إغلاق 4 مراكز تسوّق شهيرة في جدة
إغلاق 4 مراكز تسوّق شهيرة في جدة
Time منذ 31 دقيقة Views 1724
"المسند": الأمطار مستمرة عدة أيام على بعض المناطق
"المسند": الأمطار مستمرة عدة أيام على بعض المناطق
Time منذ 37 دقيقة Views 1566
إيقاف طفل في الخامسة من عمره يقود سيارة على طريق سريع
إيقاف طفل في الخامسة من عمره يقود سيارة على طريق سريع
Time منذ 41 دقيقة Views 783
طرق التعامل مع السيارة عند تعطل مثبت السرعة
طرق التعامل مع السيارة عند تعطل مثبت السرعة
Time منذ 41 دقيقة Views 1257