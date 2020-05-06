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شاهد.. «الصحة» تجري فحص الفيروس لمراسل الإخبارية على الهواء

Time منذ 8 دقائق
Views 1234
شاهد.. «الصحة» تجري فحص الفيروس لمراسل الإخبارية على الهواء

الرياض (صدى):
أجرت الفرق التابعة لوزارة الصحة، الفحص الخاص باكتشاف الفيروس المستجد لمراسل قناة الإخبارية على الهواء مباشرةً.

وأظهر مقطع فيديو، مراسل الإخبارية وهو يؤكد للخائفين من إجراء الفحص بأنه بسيط وغير مؤلم؛ حيث لم يستغرق في عمله ثوانٍ معدودة وسحبت الفرق العينة دون شعوره.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ قد أكد أن طريقة أخذ عينة الفحص من الأنف⁩ آمنة وميسرة وسهلة وغير مؤلمة، لافتًا إلى أن الممارسون الصحيون لديهم الخبرات في أخذ مثل هذه العيّنات؛ لأنها تستخدم منذ فترات طويلة وليست مخصّصة فقط للفيروس المستجد.

واستطرد الدكتور محمد العبدالعالي: " الطريقة آمنة وليس لها أي مخاطر أو آثار جانبية، وليست مؤلمة، فقط قد يشعر الشخص ببعض الانزعاج البسيط، مثل الرغبة في العطاس وتزول مباشرة " .

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أحدث التعليقات

خالد
الجسمي ليس اماراتي ايراني مجنس
زائر
ههههههههههههه
خالد
يمدحون بول خمنئي ينقص الاردف ويخفف الاحساس بتجعر
نجاة محمد
خو مات ربنا يرحمه كيف مات دي شغلة المباحث و الطب الشرعي سؤال ايش جاب زجاجة المطهر في زنزانتة هل اجبر علي شربها
خالد
ليس اماراتي صالح الجسمي ايراني من موليد الامارات مجنس

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