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الأعداد السابقة للصحيفة

«أردوغان» يتسول الإشادة في رسالة رسمية

Time منذ ساعة
Views 1881
«أردوغان» يتسول الإشادة في رسالة رسمية

واشنطن (صدى):
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن رسالة رسمية من مكتب الرئيس التركي " أردوغان " يستجدي الإشادة والثناء على دور تركيا المزعوم في مكافحة الفيروس .

واستنكرت الرسالة عدم ذكر تركيا من بين الدول التي نجحت في احتواء الفيروس في تقرير " نيويورك تايمز " بمايو الجاري ، تحت عنوان " القادة الحقيقيون يظهرون عند الأزمات " ، فما كان من الصحيفة إلأ أن منحته حق الرد "الفردي " بشكل مهني ونشرت الرسالة على "الموقع " الأمر الذي فضح "أردوغان " .

واضطرت وكالة الأناضول التركية للرد مدعية أن مكتب الرئاسة التركي أرغم نيويورك تايمز التي دأبت مهاجمة تركيا على النشر في تلفيق واضح .

الجدير بالذكر أن إجمالي الوفيات في تركيا بسبب الفيروس ارتفع إلى 3520 حالة ، فيما بلغ عدد الإصابات 129491 إصابة ، وسط مخاوف بالإنهيار الصحي والإقتصادي .

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
اللهم اني صايم بس شكلك ممسك على خمر او بلوى مضيعة طاستك
ع. س. ع
والكلاب اللي مالية الحارات وش وضعها
ابو عمار
طيب يكون خير ان شاء الله
ع. س. ع
ما علينا الهلال من يصنع المدربين الهلال حقق جميع البطولات الهلال تزعم القارة الهلال وصل للعالمية من الملعب الهلال عدد بطولاتة أكبر من عمرة الهلال لا يلتفت إلى انتقاص أو اشاعات أو اتهامات وهذا ما جعلة في القمة دائماً وأبداً الهلال شكراً.
ابو عمار
اتصور لو حصل انقلاب كان ممكن ينجح لان معظم المسؤلين الكبار في الحكومه والجيش والامن تبع حمد بن جاسم لكن بما ان الامور كما هي فلم يحدث انقلاب مجرد كلام ومقاطع مجمعه مع بعض

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