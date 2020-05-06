«أردوغان» يتسول الإشادة في رسالة رسمية

واشنطن (صدى):

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن رسالة رسمية من مكتب الرئيس التركي " أردوغان " يستجدي الإشادة والثناء على دور تركيا المزعوم في مكافحة الفيروس .

واستنكرت الرسالة عدم ذكر تركيا من بين الدول التي نجحت في احتواء الفيروس في تقرير " نيويورك تايمز " بمايو الجاري ، تحت عنوان " القادة الحقيقيون يظهرون عند الأزمات " ، فما كان من الصحيفة إلأ أن منحته حق الرد "الفردي " بشكل مهني ونشرت الرسالة على "الموقع " الأمر الذي فضح "أردوغان " .

واضطرت وكالة الأناضول التركية للرد مدعية أن مكتب الرئاسة التركي أرغم نيويورك تايمز التي دأبت مهاجمة تركيا على النشر في تلفيق واضح .

الجدير بالذكر أن إجمالي الوفيات في تركيا بسبب الفيروس ارتفع إلى 3520 حالة ، فيما بلغ عدد الإصابات 129491 إصابة ، وسط مخاوف بالإنهيار الصحي والإقتصادي .