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الأعداد السابقة للصحيفة

«النسكافيه» حل سحري لتكثيف الشعر وملء فراغات فروة الرأس

Time منذ يومين
Views 2644
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«النسكافيه» حل سحري لتكثيف الشعر وملء فراغات فروة الرأس

أميرة خالد (صدى):
تعاني بعض النساء عدم كثافة الشعر ووجود فراغات في فروة الرأس مما يؤثر على مظهرها ، ويزيد من مخاوف الصلع المبكر .

ويؤكد خبراء التجميل أنه بجانب العناية الطبية لهذه الحالات ، فإنه يجب الإعتماد على الماسكات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس وتزيد من كثافة الشعر وأشهرها ماسكات النسكافيه ،وهي كالتلي :

1- خلطة النسكافية والخردل : ملعقة كبيرة من النسكافيه ، ملعقة كبيرة من الخردل ، ملعقتان ماء دافئ ، ملعقة كبيرة زيت زيتون ، بياض بيضة واحدة ، وذلك من خلال خلط جميع المكونات حتى تصبح متجانسة وتطبيقها على الشعر لمدة نصف ساعة .

2- خلطة لنسكافيه والبيض : ملعقتن كبيرتان نسكافيه ، بياض بيضة واحدة ، ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون ، ويستخدم بنفس الطريقة السابقة .

3- خلطة النسكافيه وزيت الخروع : ملعقتان كبيرتان نسكافيه ، نصف كوب خروع ، ويستخدم بنفس الطريقة ويمكن تركه ربع ساعة فقط ، ويفضل تكرار هذه الماسكات وستذهلين من النتيجة .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم وقومهم بالسلامه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيهم وقومهم بالسلامه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالخالق حسن
عندي كورولا ٢٠١٥ من عبداللطيف جميل كنت مخلص اقساطها على سنتين فقط ودلوقتي عايز ابدلها بكيا سبورتاج ٢٠٢٠ وادفع الفرق كاش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يقويكم عليه

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