«النسكافيه» حل سحري لتكثيف الشعر وملء فراغات فروة الرأس

ويؤكد خبراء التجميل أنه بجانب العناية الطبية لهذه الحالات ، فإنه يجب الإعتماد على الماسكات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس وتزيد من كثافة الشعر وأشهرها ماسكات النسكافيه ،وهي كالتلي :
1- خلطة النسكافية والخردل : ملعقة كبيرة من النسكافيه ، ملعقة كبيرة من الخردل ، ملعقتان ماء دافئ ، ملعقة كبيرة زيت زيتون ، بياض بيضة واحدة ، وذلك من خلال خلط جميع المكونات حتى تصبح متجانسة وتطبيقها على الشعر لمدة نصف ساعة .
2- خلطة لنسكافيه والبيض : ملعقتن كبيرتان نسكافيه ، بياض بيضة واحدة ، ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون ، ويستخدم بنفس الطريقة السابقة .
3- خلطة النسكافيه وزيت الخروع : ملعقتان كبيرتان نسكافيه ، نصف كوب خروع ، ويستخدم بنفس الطريقة ويمكن تركه ربع ساعة فقط ، ويفضل تكرار هذه الماسكات وستذهلين من النتيجة .