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الأعداد السابقة للصحيفة

«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة المكرمة والقصيم

Time منذ ساعة
Views 1799
«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مكة المكرمة والقصيم

مكة المكرمة (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء منطقتي مكة المكرمة والقصيم بعدم استقرار الحالة الجوية .

وأكدت "الأرصاد" تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة ممايسبب نشاط في الرياح السطحية وتدني بالرؤية الأفقية ، وذلك على "أضم والطائف ، والعرضيات ، وميسان " ، من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً .

كما نبهت منطقة القصيم بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، وذلك على " الأسياح ، البدائع ، البكيرية ، الرس ، الشماسية ، المذنب ، النبهانية ، بريدة ، رياض الخبراء ، ضرية ، عقلة الصقور ، عنيزة ، عيون الجواء " ، من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً ، منبهة الجميع بإتباع التعليمات والأخذ بالحذر .

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أحدث التعليقات

خالد
الجسمي ليس اماراتي ايراني مجنس
زائر
ههههههههههههه
خالد
يمدحون بول خمنئي ينقص الاردف ويخفف الاحساس بتجعر
نجاة محمد
خو مات ربنا يرحمه كيف مات دي شغلة المباحث و الطب الشرعي سؤال ايش جاب زجاجة المطهر في زنزانتة هل اجبر علي شربها
خالد
ليس اماراتي صالح الجسمي ايراني من موليد الامارات مجنس

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