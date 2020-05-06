مذكرة داخلية من الخطوط القطرية تكشف المستور

نايف السالم (صدى):

كشفت مذكرة داخلية للخطوط الجوية القطرية، أنها ستضطر لصرف عدد كبير من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي.

وفي المذكرة المؤرخة بتاريخ الاثنين الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر، إن " الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف - بما في ذلك في أطقم المضيفين " .

ولم يحدد عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، علما بأن الشركة توظف نحو 30 ألف شخص.

وذكر الباكر، أن الضرر الناجم عن فيروس كورونا، على صناعة الطيران لا مثيل له تسبّب في تحدّيات كبيرة لكلّ شركات الطيران، مضيفا: " يجب علينا أن نتّخذ خطوات حاسمة لحماية مستقبل أعمالنا " .