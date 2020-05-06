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الأعداد السابقة للصحيفة

مذكرة داخلية من الخطوط القطرية تكشف المستور

Time منذ 28 دقيقة
Views 1566
مذكرة داخلية من الخطوط القطرية تكشف المستور

نايف السالم (صدى):
كشفت مذكرة داخلية للخطوط الجوية القطرية، أنها ستضطر لصرف عدد كبير من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي.

وفي المذكرة المؤرخة بتاريخ الاثنين الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أكبر الباكر، إن " الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف - بما في ذلك في أطقم المضيفين " .

ولم يحدد عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، علما بأن الشركة توظف نحو 30 ألف شخص.

وذكر الباكر، أن الضرر الناجم عن فيروس كورونا، على صناعة الطيران لا مثيل له تسبّب في تحدّيات كبيرة لكلّ شركات الطيران، مضيفا: " يجب علينا أن نتّخذ خطوات حاسمة لحماية مستقبل أعمالنا " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لو كان فيه حكم إعدام لفكر الزوج والابن 100 مرة قبل الضغط على الزناد ! ولفكرت الزوجة 100 مرة قبل الاتصال بزوجها المجرم العصبي الغبي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! إلا الخيانة إلا الخيانة كل شيء يمكن تحمله إلا الخيانة حسنا فعلت بتطليقها والستر عليها وأسأل الله أن ينصفك
abdul
عزمي بشارة شيوعي لاديني ومن عائلة مسيحية واصله لبناني ، هاجرتْ عائلتة الي فلسطين ( ترشيحة ) في منتصف القرن التاسع عشر. ابوه انطون بشارة ايضا شيوعي عضو في الحزب الشيوعي اليهودي من قَبل اقامة الكيان الصهيوني.
أبو كنان
أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والفأر فالفأر يالف المحصول و قد ينقل الأمراض والحية تقتل الناس بسمها و حتى يمكن أن تقضي على الدجاج والبيض والبهائم التي ينتفع منها الناس ...قال الفأر حيوان أليف !!
ابو بندر
هذي بشرى خير والجاي خير بإذن الله

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