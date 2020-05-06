حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل تمتد إلى القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.