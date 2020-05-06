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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل تمتد إلى القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لو كان فيه حكم إعدام لفكر الزوج والابن 100 مرة قبل الضغط على الزناد ! ولفكرت الزوجة 100 مرة قبل الاتصال بزوجها المجرم العصبي الغبي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! إلا الخيانة إلا الخيانة كل شيء يمكن تحمله إلا الخيانة حسنا فعلت بتطليقها والستر عليها وأسأل الله أن ينصفك
abdul
عزمي بشارة شيوعي لاديني ومن عائلة مسيحية واصله لبناني ، هاجرتْ عائلتة الي فلسطين ( ترشيحة ) في منتصف القرن التاسع عشر. ابوه انطون بشارة ايضا شيوعي عضو في الحزب الشيوعي اليهودي من قَبل اقامة الكيان الصهيوني.
أبو كنان
أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والفأر فالفأر يالف المحصول و قد ينقل الأمراض والحية تقتل الناس بسمها و حتى يمكن أن تقضي على الدجاج والبيض والبهائم التي ينتفع منها الناس ...قال الفأر حيوان أليف !!
ابو بندر
هذي بشرى خير والجاي خير بإذن الله

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