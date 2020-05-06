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الأعداد السابقة للصحيفة

عقب كلمة وزير الصحة المواطنون يرفعون شعار " اطمئنوا أنتم في السعودية "

Time منذ ساعة
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عقب كلمة وزير الصحة المواطنون يرفعون شعار " اطمئنوا أنتم في السعودية "

الرياض (صدى):
أعرب عدد من المواطنين عن شعورهم بالطمأنينة، خاصة عقب تصريحات وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، بخصوص فيروس كورونا.

وتصدر وسم " اطمئنوا أنتم في السعودية " قائمة الترند بموقع " تويتر " ،ليعرب من خلاله المواطنون عن امتنانهم وفخرهم بالقيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً.

وعدد المواطنون، أبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة، تزامنا مع جائحة فيروس كورونا، إذ قال أحدهم: " - إجازه مدفوعة الرواتب، علاج مجاني للمواطن والمقيم ومخالف الإقامة، تبرعات للدول الفقيره لمحاربة الوباء، دعم القطاع الخاص، كل هذا حصل بدولة السلام والإسلام المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، صرح اليوم الأربعء، بأن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس كورونا، فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7 % في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.

وأكد الربيعة أنه منذ بداية الجائحة عملت الدولة على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي للمرضى، والشاغر منها اليوم أكثر من 96% ،موضحا أنه بتطبيق الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لو كان فيه حكم إعدام لفكر الزوج والابن 100 مرة قبل الضغط على الزناد ! ولفكرت الزوجة 100 مرة قبل الاتصال بزوجها المجرم العصبي الغبي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! إلا الخيانة إلا الخيانة كل شيء يمكن تحمله إلا الخيانة حسنا فعلت بتطليقها والستر عليها وأسأل الله أن ينصفك
abdul
عزمي بشارة شيوعي لاديني ومن عائلة مسيحية واصله لبناني ، هاجرتْ عائلتة الي فلسطين ( ترشيحة ) في منتصف القرن التاسع عشر. ابوه انطون بشارة ايضا شيوعي عضو في الحزب الشيوعي اليهودي من قَبل اقامة الكيان الصهيوني.
أبو كنان
أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والفأر فالفأر يالف المحصول و قد ينقل الأمراض والحية تقتل الناس بسمها و حتى يمكن أن تقضي على الدجاج والبيض والبهائم التي ينتفع منها الناس ...قال الفأر حيوان أليف !!
ابو بندر
هذي بشرى خير والجاي خير بإذن الله

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