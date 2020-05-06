ممرضة تفتح النار على ترامب

واشنطن (صدى):

فتحت ممرضة أمريكية متقاعدة النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدة تنمره وردوده الساخرة على الصحافة.

وأكدت الممرضة أنه من مؤيدي الرئيس الأمريكي، وأنها وزوجها يصلون من أجله كل يوم، ثم وجهت أسئلتها شديدة اللهجة له.

وقالت: " لماذا تستخدم الكلمات الساخرة التي يمكن تصنيفها على أنها تنمر؟ ولماذا لا تجيب مباشرة على أسئلة الصحافة، بل تتحدث عن النجاحات السابقة وتهزأ بشكل عام؟ " .

وأضافت: " الولايات المتحدة بحاجة إليك أرجوك اترك تلك السلوكيات التي تنفر الناس منك، تمسك بسماتك الرائعة التي تجعلك قائدًا عظيمًا واترك الصفات الأخرى التي لا تنفعك بشئ ".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات ترامب حول استيائه من الصحافة التي تصر على استفزازه بالأسئلة الهجومية.