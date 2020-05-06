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الأعداد السابقة للصحيفة

ممرضة تفتح النار على ترامب

Time منذ 13 دقيقة
Views 1474
ممرضة تفتح النار على ترامب

واشنطن (صدى):
فتحت ممرضة أمريكية متقاعدة النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدة تنمره وردوده الساخرة على الصحافة.

وأكدت الممرضة أنه من مؤيدي الرئيس الأمريكي، وأنها وزوجها يصلون من أجله كل يوم، ثم وجهت أسئلتها شديدة اللهجة له.

وقالت: " لماذا تستخدم الكلمات الساخرة التي يمكن تصنيفها على أنها تنمر؟ ولماذا لا تجيب مباشرة على أسئلة الصحافة، بل تتحدث عن النجاحات السابقة وتهزأ بشكل عام؟ " .

وأضافت: " الولايات المتحدة بحاجة إليك أرجوك اترك تلك السلوكيات التي تنفر الناس منك، تمسك بسماتك الرائعة التي تجعلك قائدًا عظيمًا واترك الصفات الأخرى التي لا تنفعك بشئ ".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات ترامب حول استيائه من الصحافة التي تصر على استفزازه بالأسئلة الهجومية.

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أحدث التعليقات

ابو طلال
اللهم لك الحمد والشكر . وشكرا حكومتنا وملكنا وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه واساله سبحانه ان يزيل عنا هذا الوباء .
سلمان الروسان
والله تبالغون والا ماتبالغون حنا استوينا وماعاد تفرق معنا متقبلين اي ازمه ومصيبه هالسنه
سلمان الروسان
انا بكيت حتى خشيت ان يصحي جاري المعلم النائم منذ بداية الازمه من شدة اثر ماخطته اناملها
سلمان الروسان
مرجعيته خليفة الفلس قردوقان ياخذ الاوامر منه ويطبق بدون كيف وليش ولماذا وطبعا هذا بعد ما تراجع الاوامر له شريفه وتختمها ختم التنفيذ
خالد الخالدي
أواني فخاريه تحطم بعضها هذه نهاية الخونه واللصوص يجتمعون على الشر وسرعان مايختلفون فيقتتلون والرابح الطرف الثالث شوف عاد المغول والا الفرس ؟

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