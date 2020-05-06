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الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا ترفع سعر البنزين مرتين خلال 24 ساعة

Time منذ ساعة
Views 2115
تركيا ترفع سعر البنزين مرتين خلال 24 ساعة

أنقرة (صدى):
في فشل جديد للرئيس رجب طيب أردوغان، شهدت تركيا ارتفاعا في أسعار البنزين مرتين خلال 24 ساعة.

ورفعت تركيا أسعار وقود البنزين والديزل والغاز النفطي المسال بواقع 7 قروش للتر البنزين و16 قرشا للتر الديزل و25 قرشا للتر الغاز النفطي المسال.

فيما ارتفعت الأسعار مرة أخرى خلال ساعات، إذ شهد سعر البزنين ارتفاعا بقيمة 5 قروش وبهذا سيرتفع سعر لتر البنزين بإسطنبول إلى 5.31 ليرة، وبأنقرة وأزمير بمتوسط سعر 5.42 ليرة.

وأصبح الأتراك في حالة من الخوف بسبب تأثيرات فيروس كورونا المحتملة على الاقتصاد، فبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسات السياسية والاقتصادية التركية، من الممكن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 38 % في حالة استمرار الوباء لمدة عام.

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أحدث التعليقات

ابو طلال
اللهم لك الحمد والشكر . وشكرا حكومتنا وملكنا وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه واساله سبحانه ان يزيل عنا هذا الوباء .
سلمان الروسان
والله تبالغون والا ماتبالغون حنا استوينا وماعاد تفرق معنا متقبلين اي ازمه ومصيبه هالسنه
سلمان الروسان
انا بكيت حتى خشيت ان يصحي جاري المعلم النائم منذ بداية الازمه من شدة اثر ماخطته اناملها
سلمان الروسان
مرجعيته خليفة الفلس قردوقان ياخذ الاوامر منه ويطبق بدون كيف وليش ولماذا وطبعا هذا بعد ما تراجع الاوامر له شريفه وتختمها ختم التنفيذ
خالد الخالدي
أواني فخاريه تحطم بعضها هذه نهاية الخونه واللصوص يجتمعون على الشر وسرعان مايختلفون فيقتتلون والرابح الطرف الثالث شوف عاد المغول والا الفرس ؟

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