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الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية عن الفيصلية والفاضلية بالأحساء

Time منذ 50 دقيقة
Views 2003
وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية عن الفيصلية والفاضلية بالأحساء

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25 شعبان 1441هـ بحيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13 رمضان 1441هـ ، واستمرار السماح لسكان الحيين بالتجول ، لقضاء احتياجاتهم ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية ، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية تحقيقًا للمصلحة العامة.

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أحدث التعليقات

نبيل
والله شبعنا من كثر هذا الكلام طيب ياسعادة السفير تقدر تقولة في وسائل الاعلام عندكم
سعد المنيع
عندما كان هناك فائض في الميزانية ما شفنا خير ما شفنا الا البطاله والفقر والضرائب والرسوم ورفع اسعار البنزين والكهرباء والاتصالات دون وجه حق وايقاف الخدمات والتسجيل في سمة الحين جعلكم في حريقه الله يحرقهم
الملل
واذا زوجتي من نفسي نوعيتك قسم بالله اني لاغيرها هي واذني ميكي ماوس فوق راسها يعبوا علي الناس. والعيب فيهم
ابوهاني
مع احترمنا لك ياسعادة السفير نحن نعرف انهم لاحيل لهم ولا قوه ليؤثرو علي مملكته الخير ولعطاء ولا علي قيادتها الرشيده حفظهم الله لأكن المثل العربي يقول الذباب مايقتل ولاكن يلعب بالكبد
ابوهاني
مع احترمنا لك ياسعادة السفير نحن نعرف انهم لاحيل لهم ولا قوه ليؤثرو علي مملكته الخير ولعطاء ولا علي قيادتها الرشيده حفظهم الله لأكن المثل العربي يقول الذباب مايقتل ولاكن يلعب بالكبد

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