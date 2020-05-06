نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..المحلل الاقتصادي مازن السديري يكشف توقعه بشأن زيادة الضرائب

Time منذ ساعة
Views 3258
Comment 2
بالفيديو..المحلل الاقتصادي مازن السديري يكشف توقعه بشأن زيادة الضرائب

الرياض (صدى):
توقع المحلل الاقتصادي مازن السديري، عدم وجود زيادة للضرائب، مؤكدًا أن المملكة حريصة على نمو القطاع الخاص والمجتمع.

وقال السديري خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " نحن سوق محلي والمستهلكين هم المواطنين "

وأضاف: " حجم الضرائب السعودي قبل وضع النظام الضريبي كان 152 مليار ريال عام 2017 وبعد كل الرسوم التي وضعت ارتفعت 47 مليار ريال حتى نهاية 2019 لكن الدعم الذي وصل للمواطن عبر حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة 68 مليار " .

كما أكد السديري، أن المملكة لن تصبح مثل فنزويلا بالرغم من الإجراءات المالية التي تتخذها في ظل أزمة كورونا، قائلا: " كانت المصروفات مقدرة قبل كورونا بتريليون و20 مليار، وكان الدخل السعودي مقدر أن يكون 833 مليار ريال ويشكل البترول منها 64% فيما كان مقدراً للعجز 187 مليار ريال قبل كورونا " .

وتابع: " بعد كورونا لا يوجد أرقام معلنة لحجم الإنفاق لكن واضح إنه سيتم الترشيد فيه حيث تم تقليص 50 مليار " ، لافتا إلى أن دخل المملكة بعد كورونا من البترول قد ينخفض إلى 340 مليار ريال ، وغير البترولي قد ينزل إلى 250 ريال تقريباً.

وأشار إلى أن أفضل سيناريو لانخفاض الدخل قد يكون 613 مليار ريال، ولكن المملكة من أقل دول العالم من حيث القروض، لكن إذا ارتفعت القروض في نهاية السنة إلى 220 مليار ريال سوف تصل نسبة العجز إلى 30 % .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
والله شبعنا من كثر هذا الكلام طيب ياسعادة السفير تقدر تقولة في وسائل الاعلام عندكم
سعد المنيع
عندما كان هناك فائض في الميزانية ما شفنا خير ما شفنا الا البطاله والفقر والضرائب والرسوم ورفع اسعار البنزين والكهرباء والاتصالات دون وجه حق وايقاف الخدمات والتسجيل في سمة الحين جعلكم في حريقه الله يحرقهم
الملل
واذا زوجتي من نفسي نوعيتك قسم بالله اني لاغيرها هي واذني ميكي ماوس فوق راسها يعبوا علي الناس. والعيب فيهم
ابوهاني
مع احترمنا لك ياسعادة السفير نحن نعرف انهم لاحيل لهم ولا قوه ليؤثرو علي مملكته الخير ولعطاء ولا علي قيادتها الرشيده حفظهم الله لأكن المثل العربي يقول الذباب مايقتل ولاكن يلعب بالكبد
ابوهاني
مع احترمنا لك ياسعادة السفير نحن نعرف انهم لاحيل لهم ولا قوه ليؤثرو علي مملكته الخير ولعطاء ولا علي قيادتها الرشيده حفظهم الله لأكن المثل العربي يقول الذباب مايقتل ولاكن يلعب بالكبد

أخر الأخبار

" 2020 تواصل مفاجآتها " انتشار نوع فتاك من الدبابير سمه يفوق الأفعى
" 2020 تواصل مفاجآتها " انتشار نوع فتاك من الدبابير سمه يفوق الأفعى
Time منذ دقيقتين Views 61
بالفيديو..كلمة عاجلة لوزير الصحة توفيق الربيعة بخصوص فيروس كورونا
بالفيديو..كلمة عاجلة لوزير الصحة توفيق الربيعة بخصوص فيروس كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 2248
وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية عن الفيصلية والفاضلية بالأحساء
وزارة الداخلية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية عن الفيصلية والفاضلية بالأحساء
Time منذ 50 دقيقة Views 1993
بلعمري يكشف موقفه من الاستمرار مع الشباب
بلعمري يكشف موقفه من الاستمرار مع الشباب
Time منذ ساعة Views 1983
علماء يتوصلون لعقار يمنع انتقال عدوى الفيروس بين الأشخاص
علماء يتوصلون لعقار يمنع انتقال عدوى الفيروس بين الأشخاص
Time منذ ساعة Views 2902
بالفيديو..المحلل الاقتصادي مازن السديري يكشف توقعه بشأن زيادة الضرائب
بالفيديو..المحلل الاقتصادي مازن السديري يكشف توقعه بشأن زيادة الضرائب
Time منذ ساعة Views 3258
حديث حسين عبدالغني عن اوضاع النادي الاهلي
حديث حسين عبدالغني عن اوضاع النادي الاهلي
Time منذ ساعة Views 584
حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه
حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه
Time منذ ساعة Views 4251
حسين عبدالغني يتحدث عن الكابتن محمد نور
حسين عبدالغني يتحدث عن الكابتن محمد نور
Time منذ ساعتين Views 341
سليمان الجعيلان : أخطاء الدوري الاستثنائي أتمنى ان لا تعود
سليمان الجعيلان : أخطاء الدوري الاستثنائي أتمنى ان لا تعود
Time منذ ساعتين Views 235