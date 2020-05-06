بالفيديو..المحلل الاقتصادي مازن السديري يكشف توقعه بشأن زيادة الضرائب

الرياض (صدى):

توقع المحلل الاقتصادي مازن السديري، عدم وجود زيادة للضرائب، مؤكدًا أن المملكة حريصة على نمو القطاع الخاص والمجتمع.

وقال السديري خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " نحن سوق محلي والمستهلكين هم المواطنين "

وأضاف: " حجم الضرائب السعودي قبل وضع النظام الضريبي كان 152 مليار ريال عام 2017 وبعد كل الرسوم التي وضعت ارتفعت 47 مليار ريال حتى نهاية 2019 لكن الدعم الذي وصل للمواطن عبر حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة 68 مليار " .

كما أكد السديري، أن المملكة لن تصبح مثل فنزويلا بالرغم من الإجراءات المالية التي تتخذها في ظل أزمة كورونا، قائلا: " كانت المصروفات مقدرة قبل كورونا بتريليون و20 مليار، وكان الدخل السعودي مقدر أن يكون 833 مليار ريال ويشكل البترول منها 64% فيما كان مقدراً للعجز 187 مليار ريال قبل كورونا " .

وتابع: " بعد كورونا لا يوجد أرقام معلنة لحجم الإنفاق لكن واضح إنه سيتم الترشيد فيه حيث تم تقليص 50 مليار " ، لافتا إلى أن دخل المملكة بعد كورونا من البترول قد ينخفض إلى 340 مليار ريال ، وغير البترولي قد ينزل إلى 250 ريال تقريباً.

وأشار إلى أن أفضل سيناريو لانخفاض الدخل قد يكون 613 مليار ريال، ولكن المملكة من أقل دول العالم من حيث القروض، لكن إذا ارتفعت القروض في نهاية السنة إلى 220 مليار ريال سوف تصل نسبة العجز إلى 30 % .