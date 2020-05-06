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حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه

Time منذ 17 ساعة
Views 14854
Comment 6
حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه

ماجد القزيز (صدى):
استمرارا للأحداث التي تشهدها قطر ما بعد واقعة الوكرة، وأنباء الانقلاب على الحكم، قرر عراب الخراب القطري حمد بن جاسم التأكيد على وجود نزاعات داخلية، بحذفه صورة تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة من حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وتأتي تلك التصرفات الصبيانية من ابن جاسم، في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام القطري نفي محاولة الإنقلاب بكل ما أوتي من قوة، وأن الأمر مجرد شائعة.

وشهدت الأنظمة في قطر انقلابات كبرى، ومنها عندما دخلت الأسرة الحاكمة الشيخة موزة كزوجة رابعة لحمد بن خليفة، لتكون المحرك الرئيسي في انقلابين، فلم تقنع بأن تكون مجرد زوجة لولي العهد، وأخذت تغذي أطماع زوجها وتشجعه على الانقلاب على أبيه، وانقلب الابن على أبيه بالفعل في 27 يوليو 1995.

وفي يونيو 2013، انقلب تميم على أبيه حمد، واستلم الحكم بطريقة ناعمة، حيث تمكن بمساعدة والدته، من تحقيق ما حققه والده من قبله، وبذات الطريقة، فبعد تلقي حمد الأخبار التي تشاع عن قرب الانقلاب، بادر إلى تسليم الحكم لولده تميم.

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أحدث التعليقات

احمد
هذا الطبيب لازم يتعاقب.. يعني لو مصاب حقيقي بتروح بالدكتور تشعشع فيه وتعلم بهذي الطريقه الوقحه..
ابوبدر
العقوبة وان عاقب واحد. طيب والثاني والثالث والرابع وغيره وغيره... الين متى؟ طيب ماهو الحل موجود. الحل في متناول اليد. الحل لدى الله يحفظهم رجال الامن بوزارة الداخلية. الحل امنع اقتناء السلاح وخلصنا من هذي الاعمال الشيطانية والاجرامية. اول كنا نشوف واحد يستعرض بسلاحه الحين صرنا نشوف تشكيلات وبسياراتهم طايرين بين القرى يرهبون الناس باسلحتهم.
أبو هشام
انا لله وانا إليه راجعون ... رحمه الله وادخلهفسيح جناته ... وصبر اهله وذويه ...
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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