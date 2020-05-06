حمد بن جاسم يُشعل الصراع في قطر بتصريح جديد: «مرجعيتي معروفة»

ماجد القزيز (صدى):

واصل عراب الخراب القطري حمد بن جاسم التأكيد على وجود صراعات ونزاعات داخلية في قطر؛ من خلال التغريد مجددًا عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وقال "بن جاسم" : "كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة".

وتؤكد تغريدة حمد بن جاسم على وجود خلافات داخلية ونزاعات تجييش إعلامي بين أجنحة متصارعة.

وكان حمد بن جاسم أثار جدلًا بتغريدة غامضة لا تحمل النفي للانقلاب، وحذفها بعد التغريد بها.

وقال "بن جاسم": " حتى وأن حصل هناك انقلاب كما يزعم ذباب بعض الدول، فهذا شأن داخلي، قد لا نتفق أنا وأخي تميم في بعض الملفات الداخلية وقد يفوز أو أفوز بها أحيانًا، لكن في النهاية نحن أسرة واحدة متماسكة من أصغر فرد إلى أكبرهم، والحكم يبقى في يد الأجدر به!".

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