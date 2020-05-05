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الأعداد السابقة للصحيفة

حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه

Time منذ 29 دقيقة
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حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه

ماجد القزيز (صدى):
استمرارا للأحداث التي تشهدها قطر ما بعد واقعة الوكرة، وأنباء الانقلاب على الحكم، قرر عراب الخراب القطري حمد بن جاسم التأكيد على وجود نزاعات داخلية، بحذفه صورة تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة من حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وتأتي تلك التصرفات الصبيانية من ابن جاسم، في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام القطري نفي محاولة الإنقلاب بكل ما أوتي من قوة، وأن الأمر مجرد شائعة.

وشهدت الأنظمة في قطر انقلابات كبرى، ومنها عندما دخلت الأسرة الحاكمة الشيخة موزة كزوجة رابعة لحمد بن خليفة، لتكون المحرك الرئيسي في انقلابين، فلم تقنع بأن تكون مجرد زوجة لولي العهد، وأخذت تغذي أطماع زوجها وتشجعه على الانقلاب على أبيه، وانقلب الابن على أبيه بالفعل في 27 يوليو 1995.

وفي يونيو 2013، انقلب تميم على أبيه حمد، واستلم الحكم بطريقة ناعمة، حيث تمكن بمساعدة والدته، من تحقيق ما حققه والده من قبله، وبذات الطريقة، فبعد تلقي حمد الأخبار التي تشاع عن قرب الانقلاب، بادر إلى تسليم الحكم لولده تميم.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
يا راجل ارحمنا انا أعرف ناس تحشش وتشرب المشروبات الغازية من ٢٥ سنة وما فيهم إلا العافية.!
faeiz1122
في البدايه من أخذ حق الجسمي من مريم حسين بعد التلفظ عليه وووو ....؟ طلع حكم المحكمه مع الجسمي بالسجن لها ولكن تم إخراجها بعد تدخل الواسطات وووو تلمون الجسمي الأن ...؟ وما هو الدليل على كلام مريم وهي كل شوي طالعه وتكذب من يصدقها الأن الله لايبلانا
مجهول
المراه الشريفه العفيفه ماتسافربدرن محرم الو لااظروره اماء على شان التسكع مايحوز شرع اللهيقول كذا
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه الخاين الغادر .. .. قالوا في المثل // طباخ السم يذوقه ....
زائر
الهريفي كان راعي مشاكل ولا يحمل مؤهلات القيادي . دلوعه وهو شعره الطويل . القيادة تحتاج رجل وهو نافص عقل !!

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