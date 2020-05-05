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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تتابع تطبيق إجراءتها الاحترازية للحد من فيروس كرونا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1380
بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تتابع تطبيق إجراءتها الاحترازية للحد من فيروس كرونا

المدينة المنورة (صدى):
تابعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وبالتعاون مع صحة المدينة المنورة والجهات ذات العلاقة بالمسجد النبوي جهودها المتواصلة والمكثفة على مدار الساعة جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتقوم الوكالة عبر نقاط الفرز البصري في مداخل المسجد النبوي من خلال كاميرات حرارية على قياس درجة حرارة جميع الأفراد أثناء الدخول للمسجد النبوي التي تعمل على تحديد قياس 25 شخصاً بنفس الوقت بدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيًا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، كما تعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد من خلال الشاشات وأجهزة الجوال.

وحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي علي التباعد بين صفوف المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد النبوي .

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
يا راجل ارحمنا انا أعرف ناس تحشش وتشرب المشروبات الغازية من ٢٥ سنة وما فيهم إلا العافية.!
faeiz1122
في البدايه من أخذ حق الجسمي من مريم حسين بعد التلفظ عليه وووو ....؟ طلع حكم المحكمه مع الجسمي بالسجن لها ولكن تم إخراجها بعد تدخل الواسطات وووو تلمون الجسمي الأن ...؟ وما هو الدليل على كلام مريم وهي كل شوي طالعه وتكذب من يصدقها الأن الله لايبلانا
مجهول
المراه الشريفه العفيفه ماتسافربدرن محرم الو لااظروره اماء على شان التسكع مايحوز شرع اللهيقول كذا
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه الخاين الغادر .. .. قالوا في المثل // طباخ السم يذوقه ....
زائر
الهريفي كان راعي مشاكل ولا يحمل مؤهلات القيادي . دلوعه وهو شعره الطويل . القيادة تحتاج رجل وهو نافص عقل !!

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