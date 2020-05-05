نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيا وفق الشروط المعلنة سابقا

Time منذ 3 ساعات
Views 2218
"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيا وفق الشروط المعلنة سابقا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة ( الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية ) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية : ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مبيّنةً أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر )، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر المطارات التالية : ( مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ) بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.

يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي ( وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية ) بالإضافة للقطاعات الأمنية ( مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية ).

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
يا راجل ارحمنا انا أعرف ناس تحشش وتشرب المشروبات الغازية من ٢٥ سنة وما فيهم إلا العافية.!
faeiz1122
في البدايه من أخذ حق الجسمي من مريم حسين بعد التلفظ عليه وووو ....؟ طلع حكم المحكمه مع الجسمي بالسجن لها ولكن تم إخراجها بعد تدخل الواسطات وووو تلمون الجسمي الأن ...؟ وما هو الدليل على كلام مريم وهي كل شوي طالعه وتكذب من يصدقها الأن الله لايبلانا
مجهول
المراه الشريفه العفيفه ماتسافربدرن محرم الو لااظروره اماء على شان التسكع مايحوز شرع اللهيقول كذا
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه الخاين الغادر .. .. قالوا في المثل // طباخ السم يذوقه ....
زائر
الهريفي كان راعي مشاكل ولا يحمل مؤهلات القيادي . دلوعه وهو شعره الطويل . القيادة تحتاج رجل وهو نافص عقل !!

أخر الأخبار

حديث حسين عبدالغني عن اوضاع النادي الاهلي
حديث حسين عبدالغني عن اوضاع النادي الاهلي
Time منذ 27 دقيقة Views 306
حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه
حمد بن جاسم يزيل صورة تميم من حسابه
Time منذ 28 دقيقة Views 2280
حسين عبدالغني يتحدث عن الكابتن محمد نور
حسين عبدالغني يتحدث عن الكابتن محمد نور
Time منذ 29 دقيقة Views 221
سليمان الجعيلان : أخطاء الدوري الاستثنائي أتمنى ان لا تعود
سليمان الجعيلان : أخطاء الدوري الاستثنائي أتمنى ان لا تعود
Time منذ 31 دقيقة Views 174
عبدالعزيز الهشبول : عودة النصر للمنافسه هي السبب في قوة الهلال
عبدالعزيز الهشبول : عودة النصر للمنافسه هي السبب في قوة الهلال
Time منذ 32 دقيقة Views 189
فهد الهريفي : من أيامنا والى الحين والهلال متفوق على النصر
فهد الهريفي : من أيامنا والى الحين والهلال متفوق على النصر
Time منذ 32 دقيقة Views 200
بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تتابع تطبيق إجراءتها الاحترازية للحد من فيروس كرونا
بالصور.. رئاسة المسجد النبوي تتابع تطبيق إجراءتها الاحترازية للحد من فيروس كرونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
"شرب الكحول بالخطأ" ملابسات وفاة مخرج مصري داخل محبسه
"شرب الكحول بالخطأ" ملابسات وفاة مخرج مصري داخل محبسه
Time منذ 56 دقيقة Views 2138
سنابيه : اذا زوجك خربان غيريه
سنابيه : اذا زوجك خربان غيريه
Time منذ ساعة Views 467
تأتيك الافعى من حيث لاتعلم
تأتيك الافعى من حيث لاتعلم
Time منذ ساعة Views 689