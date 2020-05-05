جزيرة قطر تنشغل عن انقلاب الوكرة بمشروع نيوم

ماجد القزيز (صدى):

في الوقت الذي خيم فيه الصمت على منصة الفتنة القطرية "الجزيرة" فيما يخص انقلاب قطر، عادت لتنشر سمومها متجاهلة الأوضاع السيئة على أرض قطر.

وكعادتها ركزت الجزيرة سمومها في اتجاه المملكة؛ حيث زعمت أن لديها صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لمشروع نيوم،.

وقالت في أكاذيبها في خبر بثتها عاجلًا إن الأقمار الاصطناعية تكشف أن ما أنجز في مشروع نيوم منذ العام 2017 عبارة عن قصور ملكية ومطار صغير.

وجاءت تغريدة "الجزيرة" الهشة في الوقت الذي امتلأت فيه منصات التواصل الاجتماعي بصورًا تلتقط حركة الطائرات العسكرية في سماء الوكرة مما يشير إلى وجود صراعات داخلية ما بين أفرد الأسرة الحاكمة.

ويبدو أن قناة الفتن أرادت التغطية على ما يحدث في الوكرة بتوجيه الضوء على المملكة.

وتواصل الجزيرة فشلها في ظل ما كشفته وسائل الإعلام القطرية عن وجود انقلاب في قطر يقوده حمد بن جاسم ضد الأمير المدلل.

وتفاعل المغردون مع تغريدة الجزيرة التي فقدت مصداقيتها خلال الأعوام الماضية وسقطت بقوة؛ مكذبين مزاعمها.

وقال أحد المغردين: "مشروع ماعلاقتكم به ، اولا واخيرًا، اتمنى تنشغلون باخبار الوكرة".

وأضاف أخر:" هل تعلم أن مساحة مشروع نيوم اكبر من دولة قطر ".