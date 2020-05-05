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صورة تأسر القلوب للحرم النبوي الشريف
منذ 3 ساعات
1243
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أحدث التعليقات
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
يا راجل ارحمنا انا أعرف ناس تحشش وتشرب المشروبات الغازية من ٢٥ سنة وما فيهم إلا العافية.!
faeiz1122
في البدايه من أخذ حق الجسمي من مريم حسين بعد التلفظ عليه وووو ....؟ طلع حكم المحكمه مع الجسمي بالسجن لها ولكن تم إخراجها بعد تدخل الواسطات وووو تلمون الجسمي الأن ...؟ وما هو الدليل على كلام مريم وهي كل شوي طالعه وتكذب من يصدقها الأن الله لايبلانا
مجهول
المراه الشريفه العفيفه ماتسافربدرن محرم الو لااظروره اماء على شان التسكع مايحوز شرع اللهيقول كذا
ابو محمد 😎
قبح الله ذا الوجه الخاين الغادر .. .. قالوا في المثل // طباخ السم يذوقه ....
زائر
الهريفي كان راعي مشاكل ولا يحمل مؤهلات القيادي . دلوعه وهو شعره الطويل . القيادة تحتاج رجل وهو نافص عقل !!
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