نجم أتلتيكو مدريد على أعتاب آرسنال

وكالات (صدى):

أكدت تقارير بريطانية أن الدولي الغاني توماس بارتي نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني حريص للغاية على الانضمام لصفوف فريق آرسنال الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير إن بارتي البالغ من العمر 26 عاماً أعلن عن رغبته في الانتقال إلي النادي اللندني، حيث يأمل اللاعب الغاني في أن يتوصل الناديان لاتفاق لحسم هذه الصفقة.

ويذكر أن بارتي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده تصل قيمته إلى 45 مليون جنيه إسترليني، إلا أن آرسنال لا يخطط لإنفاق الكثير من الأموال في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت التقارير أن أتلتيكو مدريد يفكر في صفقة تبادلية، في ظل رغبة نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال.

وتابعت أن سوق الانتقالات الصيفية المقبل لن يشهد الكثير من إنفاق الأموال من الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب فيروس كورونا.