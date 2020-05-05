فاريلا يُبرأ مدرب الهلال من تهمة بحثه عن الأموال

طلال الغامدي (صدى):

أكد مدافع باوك اليوناني، فرناندو فاريلا، براءة مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، من الاتهامات التي واجهها في صيف العام الماضي، بعد مغادرته باوك.

وكانت رازفان يواجه اتهامات بأنه اتخذ هذا القرار بحثا عن الأموال، إلا أن اللاعب أوضح في تصريحات مؤخرًا أنه يعرف سبب مغادرة لوشيسكو، قائلا : " أعرف لماذا غادر. لم يتعلق الأمر بالأموال. كانت هناك بعض المشاكل لكن ليس من وظيفتي أن أتحدث عنها".

جدير بالذكر أن مدرب الهلال الحالي رازفان لوشيسكو كان قد قاد باوك اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق، وحضر إلى الهلال الصيف الماضي ليقوده إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.