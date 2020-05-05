نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

فاريلا يُبرأ مدرب الهلال من تهمة بحثه عن الأموال

Time منذ 23 دقيقة
Views 1244
فاريلا يُبرأ مدرب الهلال من تهمة بحثه عن الأموال

طلال الغامدي (صدى):
أكد مدافع باوك اليوناني، فرناندو فاريلا، براءة مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، من الاتهامات التي واجهها في صيف العام الماضي، بعد مغادرته باوك.

وكانت رازفان يواجه اتهامات بأنه اتخذ هذا القرار بحثا عن الأموال، إلا أن اللاعب أوضح في تصريحات مؤخرًا أنه يعرف سبب مغادرة لوشيسكو، قائلا : " أعرف لماذا غادر. لم يتعلق الأمر بالأموال. كانت هناك بعض المشاكل لكن ليس من وظيفتي أن أتحدث عنها".

جدير بالذكر أن مدرب الهلال الحالي رازفان لوشيسكو كان قد قاد باوك اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق، وحضر إلى الهلال الصيف الماضي ليقوده إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
لية فية مسلسل اسمة مخرج سبعة ما دورنا علية ولا درينا عنة ولله الحمد وكمان انت يا فهد الحيان الله الله من ثقلة الدم يوم كنت تجي زمان في طاش سامج سبحان من خلقك.
نجاة محمد
ربنا يحفظهم
ابو بندر
هههههه يستاهلون
ابو بندر
ماهم باصعب من صدام ولا القذافي ولا علي صالح بس لأمريكان للحين يبونهم. يخضون الخضاضه شؤي وياخذون زبدهم ويريحونهم شؤي لين تكثر الفلوس ويخضونهم مره اخرئ وهكذا
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قبح الله ذا الخلقه ...

أخر الأخبار

النيابة العامة توضح أسباب التوقيف أثناء التحقيق وموقف النساء
النيابة العامة توضح أسباب التوقيف أثناء التحقيق وموقف النساء
Time منذ 30 ثانية Views 1005
إلقاء القبض على "الجسمي" بسبب فيديو مريم حسين
إلقاء القبض على "الجسمي" بسبب فيديو مريم حسين
Time منذ دقيقة Views 29
حساب المواطن يوجه رسالة إلى أصحاب العقود المنتهية
حساب المواطن يوجه رسالة إلى أصحاب العقود المنتهية
Time منذ 10 دقائق Views 1213
مدارس الأنجال الأھلیة الأحساء توفر وظائف تعلیمیة شاغرة بعدة تخصصات
مدارس الأنجال الأھلیة الأحساء توفر وظائف تعلیمیة شاغرة بعدة تخصصات
Time منذ 11 دقيقة Views 1158
دارة الملك عبدالعزيز : صورة الكعبة في الجاهلية "غير صحيحة"
دارة الملك عبدالعزيز : صورة الكعبة في الجاهلية "غير صحيحة"
Time منذ 16 دقيقة Views 1406
هيفاء وهبي تتقدم ببلاغ ضد محمد وزيري بعد استيلائه على 4 مليون دولار
هيفاء وهبي تتقدم ببلاغ ضد محمد وزيري بعد استيلائه على 4 مليون دولار
Time منذ 17 دقيقة Views 1399
فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح
فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح
Time منذ 20 دقيقة Views 1340
شاهد.. عائلة سوريا تفطر وسط انقاض منزلهم المدمر
شاهد.. عائلة سوريا تفطر وسط انقاض منزلهم المدمر
Time منذ 20 دقيقة Views 1497
فاريلا يُبرأ مدرب الهلال من تهمة بحثه عن الأموال
فاريلا يُبرأ مدرب الهلال من تهمة بحثه عن الأموال
Time منذ 23 دقيقة Views 1244
شاهد.. ظهور الابن الأكبر لسمو ولي العهد
شاهد.. ظهور الابن الأكبر لسمو ولي العهد
Time منذ 30 دقيقة Views 3079