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الأعداد السابقة للصحيفة

هيفاء وهبي تتقدم ببلاغ ضد محمد وزيري بعد استيلائه على 4 مليون دولار

Time منذ 17 دقيقة
Views 1399
هيفاء وهبي تتقدم ببلاغ ضد محمد وزيري بعد استيلائه على 4 مليون دولار

بيروت (صدى):
قدم ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بلاغ ضد مدير أعمالها السابق ​محمد وزيري​، وبعد استيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.

وكشف المحامي أن هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال.

وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر واتّهم المحامي قنطوش محمد وزيري بحصوله على مبلغ ٦٣ مليون جنيه أي ما يقارب الـ 4 مليون دولار أميركي.

وقال ياسر: "المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع في احد البنوك، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له" .

وأضاف: "بالإضافة إلى استيلائه على مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها".

وتابع: "الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لية فية مسلسل اسمة مخرج سبعة ما دورنا علية ولا درينا عنة ولله الحمد وكمان انت يا فهد الحيان الله الله من ثقلة الدم يوم كنت تجي زمان في طاش سامج سبحان من خلقك.
نجاة محمد
ربنا يحفظهم
ابو بندر
هههههه يستاهلون
ابو بندر
ماهم باصعب من صدام ولا القذافي ولا علي صالح بس لأمريكان للحين يبونهم. يخضون الخضاضه شؤي وياخذون زبدهم ويريحونهم شؤي لين تكثر الفلوس ويخضونهم مره اخرئ وهكذا
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قبح الله ذا الخلقه ...

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