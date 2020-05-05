شاهد.. ظهور الابن الأكبر لسمو ولي العهد

نايف السالم (صدى):

وثّقت صورة حديثة، ابن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر.

وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما.