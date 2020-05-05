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شاهد.. ظهور الابن الأكبر لسمو ولي العهد
منذ 30 دقيقة
3061
2
نايف السالم (صدى):
وثّقت صورة حديثة، ابن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر.
وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله ورعاهما.
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
لية فية مسلسل اسمة مخرج سبعة ما دورنا علية ولا درينا عنة ولله الحمد وكمان انت يا فهد الحيان الله الله من ثقلة الدم يوم كنت تجي زمان في طاش سامج سبحان من خلقك.
نجاة محمد
ربنا يحفظهم
ابو بندر
هههههه يستاهلون
ابو بندر
ماهم باصعب من صدام ولا القذافي ولا علي صالح بس لأمريكان للحين يبونهم. يخضون الخضاضه شؤي وياخذون زبدهم ويريحونهم شؤي لين تكثر الفلوس ويخضونهم مره اخرئ وهكذا
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
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