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الأعداد السابقة للصحيفة

جورجينا رودريغز تلمح لحملها من كريستيانو رونالدو

Time منذ 35 دقيقة
Views 1510
جورجينا رودريغز تلمح لحملها من كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):
شاركت جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو متابعيها الذين يبلغ عددهم 18 مليونًا بمنشور غامض على إنستجرام.

ووضعت فيه رمزا تعبيريا على شكل قلب وكتبت "الطفلة فتاة"، وأرفقت بالمنشور صورة لها وذلك قبل سفرها لإيطاليا بعد قضائها ما يقرب من شهرين في جزر ماديرا بالبرتغال.

ولم تشارك جورجينا 26 عامًا، وهي أم لطفلة تُدعى آلانا مارتينا وتبلغ من العمر عامين، أي تفاصيل أو أدلة تؤكد حملها الثاني؛ ما ترك المتابعين في حيرة كبيرة؛ إذ لم يتضح في صورها الأخيرة أي بروز في بطنها يدل على الحمل.

وكانت جورجينا قد نشرت فيديو لطيفا يجمع طفلتها آلانا مع توأمي رونالدو ماتيو وإيفا وهم في حديقة فيلتهم الفاخرة التي استأجروها بماديرا يمارسون الألعاب المختلفة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
لية فية مسلسل اسمة مخرج سبعة ما دورنا علية ولا درينا عنة ولله الحمد وكمان انت يا فهد الحيان الله الله من ثقلة الدم يوم كنت تجي زمان في طاش سامج سبحان من خلقك.
نجاة محمد
ربنا يحفظهم
ابو بندر
هههههه يستاهلون
ابو بندر
ماهم باصعب من صدام ولا القذافي ولا علي صالح بس لأمريكان للحين يبونهم. يخضون الخضاضه شؤي وياخذون زبدهم ويريحونهم شؤي لين تكثر الفلوس ويخضونهم مره اخرئ وهكذا
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..

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