جورجينا رودريغز تلمح لحملها من كريستيانو رونالدو

وكالات (صدى):

شاركت جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو متابعيها الذين يبلغ عددهم 18 مليونًا بمنشور غامض على إنستجرام.

ووضعت فيه رمزا تعبيريا على شكل قلب وكتبت "الطفلة فتاة"، وأرفقت بالمنشور صورة لها وذلك قبل سفرها لإيطاليا بعد قضائها ما يقرب من شهرين في جزر ماديرا بالبرتغال.

ولم تشارك جورجينا 26 عامًا، وهي أم لطفلة تُدعى آلانا مارتينا وتبلغ من العمر عامين، أي تفاصيل أو أدلة تؤكد حملها الثاني؛ ما ترك المتابعين في حيرة كبيرة؛ إذ لم يتضح في صورها الأخيرة أي بروز في بطنها يدل على الحمل.

وكانت جورجينا قد نشرت فيديو لطيفا يجمع طفلتها آلانا مع توأمي رونالدو ماتيو وإيفا وهم في حديقة فيلتهم الفاخرة التي استأجروها بماديرا يمارسون الألعاب المختلفة.