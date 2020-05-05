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ترامب: غزو بوش للعراق كان القرار الأسوأ في تاريخنا

Time منذ 38 دقيقة
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ترامب: غزو بوش للعراق كان القرار الأسوأ في تاريخنا

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قرار الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، بغزو العراق عام 2003 كان أسوأ قرار تم اتخاذه في تاريخ الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب السياسة الخارجية لبوش الابن، لبدئه الحرب في العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأضاف ترامب: "انظروا إلى الأمور الخاصة بقواتنا الآن، نحن حاليا في وضع مغاير تماما، قلصنا عددها في أفغانستان إلى 8000 وفي العراق إلى 4 آلاف وفي سوريا حتى الصفر".

وتابع: "هذا لا يعني على الإطلاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك ضرورة لذلك، لكننا أنفقنا 8 مليارات دولار على أسوأ قرار تم اتخاذه في أي وقت مضى بالذهاب إلى الشرق الأوسط، هذا ربما أسوأ قرار في تاريخ بلادنا، حيث قتل ملايين الأشخاص من كلا الطرفين".

وأردف: "حاربنا كقوات شرطة، كنا على غرار عناصر في شرطة المرور، لم نحارب كما يجب القيام بذلك في أثناء الحرب للانتشار فيها. أقيم هذا القرار بأنه الأسوأ في تاريخ بلادنا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
...... لحالك ...^^
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..

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