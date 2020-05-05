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فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح

Time منذ 19 دقيقة
Views 1340
فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح

عادل الحربي (صدى):
وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم.

وكانت التلاوة خلال أداء صلاة التراويح قديمًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة 1414/09/03هـ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
...... لحالك ...^^
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..

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