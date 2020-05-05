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فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح
منذ 19 دقيقة
1340
عادل الحربي (صدى):
وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم.
وكانت التلاوة خلال أداء صلاة التراويح قديمًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة 1414/09/03هـ.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
...... لحالك ...^^
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
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