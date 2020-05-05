فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح

عادل الحربي (صدى):

وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم.

وكانت التلاوة خلال أداء صلاة التراويح قديمًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة 1414/09/03هـ.