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الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مطلقي النار بالليث

Time منذ ساعة
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النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مطلقي النار بالليث

الليث (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق طبقا للمادتين(١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بشأن الواقعة المتعلقة بمقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون عدة مركبات على هيئة تشكيل عصابي وإطلاقهم النار من إسلحة نارية بحوزتهم في الطريق العام بإحدى قرى محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، معرضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

وبين المصدر أن عدد المتورطين في الواقعة (١٣) مواطناً تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وبمثولهم للتحقيق جرى إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظاما، وتم استجوابهم، كما جرى اصدار امراً بحجز الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأجهزة الجوالات والمركبات المستخدمة في الجريمة، والأمر بتوقيف المذكورين على ذمة القضية كما تم ضبط شهادة شهود الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
...... لحالك ...^^
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..

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