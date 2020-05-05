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بالفيديو.. سمر الحمود: «رفضت العمل في بريطانيا ردا لجميل المملكة»

Time منذ ساعة
Views 1746
بالفيديو.. سمر الحمود: «رفضت العمل في بريطانيا ردا لجميل المملكة»

عادل الحربي (صدى):
كشفت الدكتورة سمر الحمود؛رئيس لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لـ منظمة الصحة العالمية منذ 2018، أنها تلقت عرضًا مغريًا من بريطانيا بعد انتهاء فترة الابتعاث لاستكمال عملها هناك.

وأوضحت "الحمود" في برنامج "اللقاء من الصفر"، أنها رفضت العمل في البريطانيا لأجل وطنها، لافتة إلى أنه مثل ما تسببت المملكة في ابتعاثهم للخارج يجب عليها رد هذا الجميل والعودة لدعم القطاع في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
زيفوا كل شي ، ماهي غريبه ان يزيفوا مثل هذا ..
ابو محمد 😎
...... لحالك ...^^
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..
ابو محمد 😎
يارب تكون بعونهم ..

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