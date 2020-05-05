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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخين بالستيين من صنعاء

Time منذ يوم
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التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخين بالستيين من صنعاء

الرياض (صدى):
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق (5 مايو 2020م) صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق.

وسقط الصاروخ الأول بعد مسافة (121) كلم في محافظة (عمران)، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة (148) كلم في محافظة (صعدة).

وأكد العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبين العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في (9 إبريل 2020م)، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (2400) اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

احمد
هذا الطبيب لازم يتعاقب.. يعني لو مصاب حقيقي بتروح بالدكتور تشعشع فيه وتعلم بهذي الطريقه الوقحه..
ابوبدر
العقوبة وان عاقب واحد. طيب والثاني والثالث والرابع وغيره وغيره... الين متى؟ طيب ماهو الحل موجود. الحل في متناول اليد. الحل لدى الله يحفظهم رجال الامن بوزارة الداخلية. الحل امنع اقتناء السلاح وخلصنا من هذي الاعمال الشيطانية والاجرامية. اول كنا نشوف واحد يستعرض بسلاحه الحين صرنا نشوف تشكيلات وبسياراتهم طايرين بين القرى يرهبون الناس باسلحتهم.
أبو هشام
انا لله وانا إليه راجعون ... رحمه الله وادخلهفسيح جناته ... وصبر اهله وذويه ...
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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