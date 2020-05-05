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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ 8 دقائق
Views 1142
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء.

ويستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل تمتد إلى القصيم وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
لاإله الا الله 😩😩😩😩😩😩😩
الملل
وش تقصد احد فهم شي اللي اعرفه ان المتحدث يتكلم بما توجه الوزارة فقط غيره الناس عارفه اللي لها واللي عليها
دآنـــــــہہ
ييياااع 😩 ما خليتي فيكي شوية أنوثه 🙄
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هلا شيخ خ ر ي ا ن أشوفك منطرب❤️❤️❤️🎼

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